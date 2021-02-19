Рецензия: Стендап

Гоша БЕРЛИНСКИЙ , 19 февраля 2021

В «Стране чудес Вилли» Николас Кейдж не говорит ни слова. Он резко переходит из состояния высокомерного спокойствия в счастливую ярость и обратно, в остальном оставаясь самим собой, но формально — в роли безымянного странника, который случайно оказывается заперт с маньяками, но заставляет их пожалеть об этом.

Автор сценария практически прямо говорит, что взял концепт Five Nights at Freddy's, видеоигр про ночного уборщика, который выживает в окружении злых оживших аниматроников, и немного переосмыслил. В его версии монстрам попадается “не тот чувак”, который без особых усилий даёт сдачи, разбивая головы о писуары и голыми руками вырывая металлические хребты.

Где нужно мочить, Кейдж всё-таки не такой безумный, как в некоторых других своих фильмах. Допустим, как в «Призрачном гонщике 2». А где нужно спокойно стоять и слушать, излишне переигрывает одной кривой гримасой. Но ему простительно, тем более, что он самолично этот проект нашел и протолкнул. Фактически всё это — развлечения ради самого Кейджа, актёра, который любит комиксы и носит псевдоним супергероя. Теперь Кейдж ловит фан в антураже грязной столовой, где он сам — супергерой, с милой майке, c мешком энергетиков Punch и лицом, залитым чёрной кровью (тут, само собой, неизбежны флэшбеки из «Мэнди», и наверняка неспроста, потому что даже финалы у фильмов похожи). Кроме Кейджа это кино для тех, кому нравится Кейдж и немногих тех, кому давно непонятно определение «хорошее кино».

Потому что «Вилли» в отличие от стильной, продуманной «Мэнди» это именно трэшевое дуракаваляние, где всё настолько плохо, что даже хорошо: от абсурдных ситуаций и пошлых диалогов до нарисованной крови и позёрских очков Кейджа. Фильм прётся от собственной идиотичности, брутальности и комичного пафоса. Когда в сюжет вводят группу подростков, он ни на минуту не пытается быть серьёзным слэшером, а быстро разбирается с ними так же, как в своё время «Очень страшное кино» и другие пародии. Но даже пародией называть «Вилли» странно и неправильно. Кейдж полностью подминает под себя материал, и превращает его в стендап. Не говоря, повторюсь, ни слова.