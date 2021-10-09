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Колесо Времени | Трейлеры

Трейлеры » Сериалы Рецензии в разделе Лучшие

Отрывок New :: 09.10.21

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Название сериала: Колесо Времени
Оригинальное название: Wheel of Time
Планы выпуска: 2021 год
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» Сериалы » Фэнтэзи
О сериале "Колесо Времени":

Розамунд Пайк в роли леди Морейн в сериале «Амазон» по первому роману Роберта Джордана из цикла «Колесо Времени», описываюшего фэнтэзийный мир, в котором всё повторяется, и сейчас все ждут появления Возрождённого Дракона — мужчины-мага в мире, где магия плетений доступна только женщинам, именуемым Айз Седай, а мужчины при попытке припасть к своей половине источника магии неминуемо сходят с ума от присущей тому порчи.

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Колесо Времени:

Колесо Времени
постеры сериала: 1
кадры из сериала: 4
трейлеры: 1

Рецензии и обзоры

Не время умирать: Семейное дело

Если продюсеры собираются сжать зубы и всё-таки снять следующий фильм про Бонда без Бонда, то им надо для начала что-то делать со своими сценаристами. А уже потом с, собственно, агентами «два нуля»

Власть пса: Ковбоям тут не место
Задохлая аллегория нового поколения смотрит на полную нарциссического автоэротизма Прекрасную Америку Прошлого

Виновный: Змеи в животе
Ни звёздные голоса в трубке, ни страдательный Гилленхааль в кадре нас вовсе не приближают к сопереживанию его чувству вины

Веном 2: Теперь мы встречаемся
С прошлого фильма отношения этих двоих развили в ситкомовский броманс и две трети фильма крутят его как хотят

Дюна: Мессии Дюны + подкаст
Не будь фильм столь длинным, вполне возможно, мы бы ругали его за скомканность
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