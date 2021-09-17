Рецензия: Фонд сломан

Роман КОРНЕЕВ , 17 сентября 2021

Зная традиционную схему душеспасительных ЖЗЛ-драм, несложно догадаться о драматургии фильма «Сколько стоит жизнь?» — Майкл Китон всю дорогу будет изображать чёрствого, но искренне жаждущего помочь своей стране юриста, которому предстоит пересчитать по головам всех жертв 11 сентября, дабы выплатить семье каждого причитающиеся ей деньги, тогда как Стэнли Туччи его эдаким альтер-эго будет маячить в кадре и за кадром, взывая не столько к совести главного героя, сколько к его профессиональному чутью: если ты взялся за невозможное дело, не пытайся сделать это механически, помни о сути. И суть тут, как ни странно, не в том, что каждую жизнь можно оценить в денежном эквиваленте (это внятно формулируется едва ли не на титрах), и даже не в том, как во многом прошляпившие теракт американские авиакомпании за госсчёт пришлось спасать от разорения многомиллиардными исками, а сделать это можно было, лишь банально заплатив семьям жертв, да, гораздо меньшие деньги, чем им могли принести многолетние суды.

Главная дилемма быстро уводится от этого щекотливого момента («много денег» до упора продолжают требовать лишь родственники чёрствых воротил с Уолл-стрит) на очень локальную и очень личную историю прозрения одного конкретного юриста. Оказывается, можно быть эффективным профессионалом, и не быть козлом. Оказывается, если увидеть в участнике тяжбы человека, если помочь ему не только и не столько деньгами, то от этого количество общего блага умножается многократно. Вокруг этого откровения, в многом будто бы из заставки сериала «Ваша честь», и строится большая часть основной сюжетной арки, раскрывая попутно судьбы нескольких погибших в том теракте двадцатилетней давности.

Впрочем, настоящее прозрение наступает всё-таки уже потом, на титрах. Фонд закрыли, но помогли не всем. И тогда, под давлением гражданского общества, открыли новый фонд, и ещё один, и ещё один. Конца и края фондам нет, поскольку, к несчастью, нет конца списку крупным терактам. Но именно эти титры добавляют к мысли фильма важную мораль — нельзя помочь всем, но можно честно пытаться, не отмахиваясь от людей, как от статистических цифр. А вот это уже действительно полезная мысль.