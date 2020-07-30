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Вратарь галактики | Трейлеры

Трейлеры » Фантастика Рецензии в разделе Лучшие

Промо-ролик New :: 30.07.20

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Все ролики фильма "Вратарь галактики" (4, из них 2 новых)

 
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Прокат в России фильма "Вратарь галактики": 27 августа 2020 года
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        ... » Фантастика
О фильме "Вратарь галактики":

Отечественный космокомикс. Над Москвой завис инопланетный корабль, на котором, инопланетяне, в перерыве между галактическими войнами, играют в космобол.

Режиссёр: Джаник Файзиев. Оператор: Максим Осадчий. В ролях: Евгений Миронов, Михаил Ефремов, Елена Яковлева, Дмитрий Назаров.

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Вратарь галактики:

Вратарь галактики
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 11
трейлеры: 3

Рецензии и обзоры

Первая корова: Во жили люди
Кино не то чтобы о дружбе, и не сказать, что о времени. Оно про атмосферу и настроение. Про детализированную, поразительно естественную среду

Бесшумный: Охотник желает знать
Сценарий мог быть глубже, хотя не всё так плохо. Режиссура могла быть увереннее, хотя тоже не всё так плохо. Но фактически это ещё один «Снеговик»

Грейхаунд: Дас Церштёрер
Внутренняя война одного капитана быстро превращается в захватывающий, но довольно пустой боевик, в котором моряки перекидываются командами

Сквозь снег: Хвостовики и носовики
Большую часть фильма составляет вставной детектив на пути к искомой революции

Палм-Спрингс: Вечность и динозавры
В некоторые моменты фильм достигает терапевтической мелодраматичности фантастического ромкома, который оказался чем-то большим
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