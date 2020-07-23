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Вратарь галактики | Трейлеры
о фильме: кадры: 11 | трейлеры: 3 | постеры | в ролях
Трейлер 2 New :: 23.07.20
Прокат в России фильма "Вратарь галактики": 27 августа 2020 года
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... » Фантастика
О фильме "Вратарь галактики":
Отечественный космокомикс. Над Москвой завис инопланетный корабль, на котором, инопланетяне, в перерыве между галактическими войнами, играют в космобол.
Режиссёр: Джаник Файзиев. Оператор: Максим Осадчий. В ролях: Евгений Миронов, Михаил Ефремов, Елена Яковлева, Дмитрий Назаров.
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