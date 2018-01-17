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Вратарь галактики | Трейлеры

Трейлеры » Кино-комикс Рецензии в разделе Лучшие

Тизер New :: 17.01.18 ссылка на ролик

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Прокат в России фильма "Вратарь галактики": 24 января 2019 года
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О фильме "Вратарь галактики":

Отечественный космокомикс. Над Москвой завис инопланетный корабль, на котором, инопланетяне, в перерыве между галактическими войнами, играют в космобол. Режиссёр: Джаник Файзиев. Оператор: Максим Осадчий. В ролях: Евгений Миронов, Михаил Ефремов, Елена Яковлева, Дмитрий Назаров.

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Вратарь галактики:

Вратарь галактики
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 11
трейлеры: 1

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