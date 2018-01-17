Берлинале объявил новых участников конкурса 68-й Берлинский международный кинофестиваль объявил ещё десять участников основного конкурса и три фильма программы гала-показов...

Бокс-офис США: «Джуманджи 2» возглавляет длинный уикенд Заокеанский удлинённый уикенд Дня Мартина Лютера Кинга в очередной раз показал, что лишний выходной на фоне зимних каникул может творить чудеса буквально на ровном месте...