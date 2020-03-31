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Вивариум
о фильме: рецензия | кадры | трейлеры: 2 | постеры: 2 | в ролях
Рецензия: Тут пусто
В своём предыдущем фильме — «Без имени» — Лоркан Финнеган запирал грустного изменяющего мужчину в мистическом лесу с гипнотизирующими деревьями. В «Вивариуме» он делает примерно так же: запирает молодую пару в идеальном доме бесконечного пригорода с гипнотизирующими идеальными облаками и максимально неидеальным чужим ребёнком, которого нужно растить. Они не могут выбраться из стерильного Зазеркалья, где не бывает ветра, всегда слишком тихо, а каждый день начинается с психологического терроризма от ребёнка, с возрастом всё больше похожего на пришельца.
Здесь можно увидеть злобную сатиру на жизнь в американской субурбии, но для этого не обязательно смотреть фильм: хватит трейлера. Пересказывать «Вивариум» интереснее, чем смотреть его. Так же, как иногда он делает завораживающую и сюрреалистичную картинку, он иногда выдает прикольные небольшие сценарные идеи, но как героев поглощает мистическая рутина одинаковых дней, так она поглощает тебя: ничего не происходит почти весь фильм. Айзенберг целый час копает дыру, потому что это единственное, что он может делать. Имоджен Путс разгадывает реальность с помощью добрых поступков. Засунуть это в короткометражное 20-минутное кино — и получилось бы великолепно. Но всё это засунули в полнометражный фильм, заставив, скорее, смотреть на то, как счастливая пара медленно, но верно умирает в прекрасном аквариуме.
Слишком быстро тут сдаются и слишком поздно решают снова дать сдачи. Последние десять минут интенсивнее, информативнее и креативнее, чем всё остальное кино, но они должны были случиться на середине фильма, а не перед финалом. Видимо, желание автора зациклить эту метафору кукушек, которая, бесспорно, красиво объясняет все странности менеджера Мартина, оказалась важнее. Но начни герои бороться с ней, начни эта реальность разрываться, кричать и сходит с ума, как в последние минуты, но минимум на полфильма, эта метафора не стала бы хуже. Зато фильм был бы лучше.
Название фильма: Вивариум
Оригинальное название: Vivarium
Планы выпуска: 2020 год
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О фильме "Вивариум":
Имоджен Путс и Джесси Айзенберг в герметическом триллере о парочке, застрявшей в сюрреалистической субурбии.
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