Рецензия: Тут пусто

Гоша БЕРЛИНСКИЙ , 31 марта 2020

В своём предыдущем фильме — «Без имени» — Лоркан Финнеган запирал грустного изменяющего мужчину в мистическом лесу с гипнотизирующими деревьями. В «Вивариуме» он делает примерно так же: запирает молодую пару в идеальном доме бесконечного пригорода с гипнотизирующими идеальными облаками и максимально неидеальным чужим ребёнком, которого нужно растить. Они не могут выбраться из стерильного Зазеркалья, где не бывает ветра, всегда слишком тихо, а каждый день начинается с психологического терроризма от ребёнка, с возрастом всё больше похожего на пришельца.

Здесь можно увидеть злобную сатиру на жизнь в американской субурбии, но для этого не обязательно смотреть фильм: хватит трейлера. Пересказывать «Вивариум» интереснее, чем смотреть его. Так же, как иногда он делает завораживающую и сюрреалистичную картинку, он иногда выдает прикольные небольшие сценарные идеи, но как героев поглощает мистическая рутина одинаковых дней, так она поглощает тебя: ничего не происходит почти весь фильм. Айзенберг целый час копает дыру, потому что это единственное, что он может делать. Имоджен Путс разгадывает реальность с помощью добрых поступков. Засунуть это в короткометражное 20-минутное кино — и получилось бы великолепно. Но всё это засунули в полнометражный фильм, заставив, скорее, смотреть на то, как счастливая пара медленно, но верно умирает в прекрасном аквариуме.

Слишком быстро тут сдаются и слишком поздно решают снова дать сдачи. Последние десять минут интенсивнее, информативнее и креативнее, чем всё остальное кино, но они должны были случиться на середине фильма, а не перед финалом. Видимо, желание автора зациклить эту метафору кукушек, которая, бесспорно, красиво объясняет все странности менеджера Мартина, оказалась важнее. Но начни герои бороться с ней, начни эта реальность разрываться, кричать и сходит с ума, как в последние минуты, но минимум на полфильма, эта метафора не стала бы хуже. Зато фильм был бы лучше.