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Вьена и «Призраки»
Рецензия: Езжай, куда ехал
«Вьена и “Призраки”» — звёздное кино, которое пришло ниоткуда и уйдет никуда. Его сюжет — тоже примерно об этом. За два с половиной миллиона долларов неизвестный, но очевидно, амбициозный режиссёр нескольких эпизодов «Ходячих мертвецов» собрал в пустыне дримтим голливудских актёров — Дакоту Фаннинг, Эван Рейчел Вуд, Зои Кравиц и Бернталя — и вручил им сценарий из пустых страниц.
Большинство из них сложно загримировано под панков, и только Бернталь, который приехал на один-единственный съёмочный день, строит из себя успешного, чистого гангстера из Большого города. Но его появление ограничивается мутными диалогами с пассивной агрессией и просьбой съездить за бутылкой, хотя по сюжету он как будто должен изображать дьявольского покровителя, который долго отсутствовал, а потом пришел и основательно всем ввалил.
Именно «как будто», потому что обо всём в фильме нужно догадываться. Возможно, автор представлял, что снимает нового «Беспечного ездока» — атмосферное кино про дух времени, панковые 80-е, и не объяснял ни бэкраунд, ни мотивации персонажей, чтобы фильм не посмотрели, а прочувствовали. На экране истеричные, абьюзивные дегенераты, раздолбаи и просто отверженные катаются в нищенских трейлерах от концерта к концерту, которые даже не показывают, и всё, что они делают в кадре — ругаются и расслабляются одновременно, перманентно душевно страдая потому что, ну, а что тут не страдать-то, вокруг нищета, пустота и говно.
Всё для того, чтобы несколько раз за полтора часа двое лучших них сели на мотоцикл и под щемящую депрессивную музыку поехали в никуда, счастливые от того, что они вырвались на свободу.
Название фильма: Вьена и «Призраки»
Оригинальное название: Viena and the Fantomes
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О фильме "Вьена и «Призраки»":
Дакота Фэннинг, Эван Рэйчел Вуд, Зои Кравиц, Джон Бернталь в музыкальной инди-мелодраме о туре парк-группы в 80-х.
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