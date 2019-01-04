Размещение: YouTube

Название фильма: Добро пожаловать в рай

Оригинальное название: Vice

Прокат в России фильма "Добро пожаловать в рай": 16 апреля 2015 года

О фильме "Добро пожаловать в рай":

Будущее. Люди придумали секс-андроидов, у которых постоянно стирается память. Но однажды этого не происходит, и девушка вспоминает всё, что с ней делали.

В главных ролях: Эмбир Чилдерс, Брюс Уиллис, Томас Джейн.

Режиссёр: Брайан А. Миллер.