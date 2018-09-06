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Веном | Трейлеры
о фильме: кадры | трейлеры: 8 | постеры | в ролях
Дублированный TV-ролик New :: 06.09.18 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Веном
Оригинальное название: Venom
Прокат в России фильма "Веном": 4 октября 2018 года
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О фильме "Веном":
Кинокомикс про Венома, одного из самых известных супергероев вселенной Человека-паука. В ролях: Том Харди, Мишель Уильямс, Вуди Харрельсон.
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