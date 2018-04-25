|
Веном | Трейлеры
о фильме: кадры | трейлеры: 5 | постеры | в ролях
Русский трейлер New :: 25.04.18 ссылка на ролик
Название фильма: Веном
Оригинальное название: Venom
Прокат в России фильма "Веном": 4 октября 2018 года
См. также: все фильмы 2018, фильмы 2017 список, новинки кино
» Голливуд » Кинокомиксы
... » Экшн
О фильме "Веном":
Кинокомикс про Венома, одного из самых известных супергероев вселенной Человека-паука. В ролях: Том Харди, Мишель Уильямс, Вуди Харрельсон.
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Веном:
Мир дикого запада: 2 сезон: Первый эпизод комом
Галерея: Московский международный кинофестиваль 2018
Галерея: Мстители: Война бесконечности
Тренер: Дорвался
Опасный бизнес: Судьба гринго
Мир Юрского периода 2, Jurassic World: Fallen Kingdom
Прокат в России: 7 июня 2018 года
Веном, Venom
Прокат в России: 4 октября 2018 года
24 апреля, вторник
Мстители: Война бесконечности, Avengers: Infinity War
Прокат в России: 3 мая 2018 года
Соло: Звездные войны. Истории, Solo: A Star Wars Story
Прокат в России: 24 мая 2018 года
» TV-ролик
23 апреля, понедельник
Третью неделю подряд отечественный прокат держится на пятисотмиллионном пороге, продавая по два миллиона билетов за уикенд и обходясь ничтожными приростами...
22 апреля, воскресенье
Ввиду отсутствия среди новичков очевидного лидера вроде «Книги джунглей» два года назад заокеанский уикенд спокойно опустился на 15%...
|
|
|
|
|
ММКФ-2018, фото с красной дорожки «Тренер», рецензия «Мир дикого запада», начало 2 сезона, отзыв «Опасный бизенс», рецензия «Рэмпейдж», рецензия «Титан», отзыв «Первому игроку приготовиться», отзыв «Ходячие мертвецы», 8 сезон, отзыв «Мстители: Война бесконечности», кадры «Гоголь. Вий», отзыв «Тихое место», отзыв