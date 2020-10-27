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Отыграть назад | Трейлеры
о сериале: кадры | трейлеры: 8 | постеры | в ролях
Титры New :: 27.10.20
Название сериала: Отыграть назад
Оригинальное название: Undoing
Планы выпуска: 2020 год
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О сериале "Отыграть назад":
Николь Кидман в детективном минисериале об успешном психотерпапевте, которая оказывается вовлечена в расследование запутанного дела.
В ролях также: Хью Грант, Эдгар Рамирес, Дональд Сазерленд, Софи Грабёль («Убийство»).
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