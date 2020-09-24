|
Отыграть назад | Трейлеры
о сериале: кадры | трейлеры: 5 | постеры | в ролях
Трейлер New :: 24.09.20
Название сериала: Отыграть назад
Оригинальное название: Undoing
См. также: все фильмы 2020, фильмы 2019 список, новинки кино
» Сериалы » Детективные
О сериале "Отыграть назад":
Николь Кидман в детективном минисериале об успешном психотерпапевте, которая оказывается вовлечена в расследование запутанного дела.
В ролях также: Хью Грант, Эдгар Рамирес, Дональд Сазерленд, Софи Грабёль («Убийство»).
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Отыграть назад:
Вдали: На Марсе тоже плачут
Антебеллум: Назад в прошлое
Тайны, которые мы храним: Нюрнберг в подвале
Дьявол всегда здесь: Заблудшие овцы
Львица: Изгой-два
23 сентября, среда
22 сентября, вторник
21 сентября, понедельник
В отличие от мировых рынков, североамериканский по разным причинам не желает полноценно открываться...
|
|
|
|
|