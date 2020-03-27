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Русский тизер-трейлер New :: 27.03.20
Название сериала: Отыграть назад
Оригинальное название: Undoing
Планы выпуска: 2020 год
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О сериале "Отыграть назад":
Николь Кидман в детективном минисериале об успешном психотерпапевте, которая оказывается вовлечена в расследование запутанного дела.
В ролях также: Хью Грант, Эдгар Рамирес, Дональд Сазерленд, Софи Грабёль («Убийство»).
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Отыграть назад:
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