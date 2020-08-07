Название фильма: Академия «Амбрелла»

Оригинальное название: Umbrella Academy

О фильме "Академия «Амбрелла»":

Эллен Пэйдж в антикомиксе «Нетфликс» о группе тридцатилетних супергероев, вновь собравшихся вместе после смерти своего усыновителя, который готовил их к спасению мира.