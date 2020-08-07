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Академия «Амбрелла» | Трейлеры
о фильме: рецензия | кадры: 7 | трейлеры: 9 | постеры: 9 | в ролях
Музыкальный ролик New :: 07.08.20
Название фильма: Академия «Амбрелла»
Оригинальное название: Umbrella Academy
Планы выпуска: 2019 год
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... » Фантастические
О фильме "Академия «Амбрелла»":
Эллен Пэйдж в антикомиксе «Нетфликс» о группе тридцатилетних супергероев, вновь собравшихся вместе после смерти своего усыновителя, который готовил их к спасению мира.
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Академия «Амбрелла»:
Неистовый: Их жизни не важны
Премьеры августа: «Неистовый», «Агент Ева», «Вратарь Галактики»
Опасный элемент: Радий и полоний
Первая корова: Во жили люди
Бесшумный: Охотник желает знать
6 августа, четверг
5 августа, среда
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