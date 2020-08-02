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Академия «Амбрелла» | Трейлеры

Трейлеры » Кино-комикс Рецензии в разделе Лучшие

О съёмках 2 сезон New :: 02.08.20

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Название фильма: Академия «Амбрелла»
Оригинальное название: Umbrella Academy
Планы выпуска: 2019 год
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        ... » Фантастические
О фильме "Академия «Амбрелла»":

Эллен Пэйдж в антикомиксе «Нетфликс» о группе тридцатилетних супергероев, вновь собравшихся вместе после смерти своего усыновителя, который готовил их к спасению мира.

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Академия «Амбрелла»:

Академия Амбрелла
постеры фильма: 9
кадры из фильма: 7
трейлеры: 7

Рецензии и обзоры

Премьеры августа: «Неистовый», «Агент Ева», «Вратарь Галактики», «Новые мутанты»

Не секрет, что стартовать кинопрокату практически не с чем, всё хоть сколько-нибудь значимое перенесено на осень или даже следующий год, а два главных кандидата на открытие кинотеатров «Мулан» и «Довод» в последний момент отложены

Опасный элемент: Радий и полоний
Будь это мини-сериал, возможно бы и прокатило. Но это кино, полный метр, снятый для большого экрана, и в таком виде не выдерживает никакой критики

Первая корова: Во жили люди
Кино не то чтобы о дружбе, и не сказать, что о времени. Оно про атмосферу и настроение. Про детализированную, поразительно естественную среду

Бесшумный: Охотник желает знать
Сценарий мог быть глубже, хотя не всё так плохо. Режиссура могла быть увереннее, хотя тоже не всё так плохо. Но фактически это ещё один «Снеговик»

Побег из Претории: Рэдклиф от всех дверей
Ты никому не сопереживаешь, и потные страдающие актёры выглядят плоскими портретами в очевидных декорациях нового фильма-иллюстрации
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