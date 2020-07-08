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Академия «Амбрелла» | Трейлеры
о фильме: рецензия | кадры: 7 | трейлеры: 4 | постеры: 9 | в ролях
Рекап, 1 сезон New :: 08.07.20
Название фильма: Академия «Амбрелла»
Оригинальное название: Umbrella Academy
Планы выпуска: 2019 год
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... » Фантастические
О фильме "Академия «Амбрелла»":
Эллен Пэйдж в антикомиксе «Нетфликс» о группе тридцатилетних супергероев, вновь собравшихся вместе после смерти своего усыновителя, который готовил их к спасению мира.
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