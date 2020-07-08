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Академия «Амбрелла» | Трейлеры

Трейлеры » Кино-комикс Рецензии в разделе Лучшие

Трейлер, 2 сезон New :: 08.07.20


Все ролики фильма "Академия «Амбрелла»" (4, из них 2 новых)

 
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Название фильма: Академия «Амбрелла»
Оригинальное название: Umbrella Academy
Планы выпуска: 2019 год
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» Сериалы » Комикс
        ... » Фантастические
О фильме "Академия «Амбрелла»":

Эллен Пэйдж в антикомиксе «Нетфликс» о группе тридцатилетних супергероев, вновь собравшихся вместе после смерти своего усыновителя, который готовил их к спасению мира.

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Академия «Амбрелла»:

Академия Амбрелла
постеры фильма: 9
кадры из фильма: 7
трейлеры: 4

Рецензии и обзоры

Тьма: 3 сезон: Мир Адама и мир Евы
Времён, реальностей, персонажей, возрастов персонажей тут становится так много, что узел этот приходится буквально разрубать

Вьена и «Призраки»: Езжай, куда ехал
Двое сели на мотоцикл и под щемящую депрессивную музыку поехали в никуда, счастливые от того, что они вырвались на свободу

Форпост: Чужая война
В финальном сезоне «Родины» выдуманная история про такой же форпост снята ничуть не менее достоверно

Мой шпион: Ласковый и нежный
Авторы решили не заморачиваться по поводу деталей, в итоге получилась незамысловатая, но достаточно тёплая проходная комедия про детей и шпионов

Евровидение: Потому что я художник
Сатира с абсурдом и шутками про члены, которая в итоге оказывается душевнее, смешнее и умнее, чем кто-либо мог предположить
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3 июля, пятница

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2 июля, четверг

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