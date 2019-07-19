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Лучший стрелок 2 | Трейлеры
о фильме: кадры: 4 | трейлеры: 2 | постеры | в ролях
Русский трейлер New :: 19.07.19
Название фильма: Лучший стрелок 2
Оригинальное название: Top Gun: Maverick
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О фильме "Лучший стрелок 2":
Джозеф Косински снял вторую часть фильма Тони Скотта 1986 года, которую тот планировал снимать сам, но совершил самоубийство за день до назначенной встречи с Томом Крузом.
Также в ролях: Дженнифер Коннелли, Джон Хэмм, Вэл Килмер, Эд Харрис, Глен Пауэлл, Майлз Теллер.
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