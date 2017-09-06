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В Анапе открылся XXVI «Киношок» В Анапе состоялось торжественное открытие XXVI Открытого кинофестиваля «Киношок»...

Анджелина Джоли и Брэд Питт снова вместе Биограф голливудских актёров Брэда Питта и Анжелины Джоли Ян Гальперин заявил о воссоединении звёздной четы после начала бракоразводного процесса...