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Три биллборда на границе Эббинга, Миссури | Трейлеры
о фильме: кадры: 2 | трейлеры: 2 | постеры | в ролях
Репортаж с венецианской премьеры New :: 06.09.17 ссылка на ролик
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Название фильма: Три биллборда на границе Эббинга, Миссури
Оригинальное название: Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
Прокат в России фильма "Три биллборда на границе Эббинга, Миссури": 1 февраля 2018 года
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О фильме "Три биллборда на границе Эббинга, Миссури":
Чёрная комедия Мартина Макдоны, рассказывающей о матери, которая идёт войной против полицейских, не раскрывших убийство её дочери.
В ролях: Фрэнсис Макдорманд, Вуди Харрельсон, Сэм Рокуэлл, Питер Динклейдж.
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