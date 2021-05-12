Рецензия: Как Джоли у деревенских кирку одалживала

Роман КОРНЕЕВ , 12 мая 2021

Лорд Бэйлиш и Николас Холт заходят в бар. Так или как-то так должен был начинаться британский анекдот, потому что сценарий так начинаться не может. Поэтому сценарий боевика на фоне пожара со сложносочинённым названием «Те, кто желает мне смерти» начинается сценой Джон Бернталь и шериф заходят в закусочную. Хотя тоже нет, он начинается сценой Анджелина Джоли грубо шутит, прыгает с парашютом из пикапа и отправляется сторожить пожарную вышку посреди ничего. И тоже нет, эта история начинается с утечки газа и прогуливания школы. В общем, вы поняли, она начинается самым разнообразным образом примерно две трети фильма. Чтобы потом быстро закончиться при помощи кирки, двух противогазов, охотничьего ружья и такой-то матери.

В остальном же перед нами внезапно достаточно подробный пересказ отечественного хабенский-боевика «Огонь». Те же пожарные-десантники, тот же несчастный случай с паникой на пожаре, те же солёные шуточки вокруг того, как ведут себя мужики, дай им вволю погеройствовать, завернувшись в фольгу. Впрочем, там никого не било молнией и там в лесу не было двух киллеров, охотящихся на пацана.

То есть перед нами довольно мутная каша из пироманов разной степени запущенности (тут регулярно взрывают, поджигают, сгорают заживо сами или допускают сгорание других, впрочем, иногда тут и борются с огнём, но совсем недолго, а так применений огня в быту местные персонажи знают изрядно), каковая каша замешана на вставной истории про бухгалтера-сыскаря, который почему-то встал поперёк горла неким мутным типам, спорым на расправу, только беременных — ни-ни. Зачем это всё — непонятно, но пацана требуется срочно замочить, а там гори всё огнём. Впрочем, огонь им в этом отвечает взаимностью. А ещё, оказывается, чтобы не сгореть в лесном пожаре, достаточно вовремя забраться на деревянную вышку и надеть противогаз. Ну, или просто нырнуть ненадолго.