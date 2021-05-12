  Поиск на Кинокадре     
Новинки кино 2021 Афиша Обновления Трейлеры Рецензии Блог Новости
Фильмы 2021 Фильмы 2020 Блокбастеры Фантастика Лучшие фильмы Юбилеи Отзывы Соцсети WIKI  
Видеоподкаст «Мы ругаем» #6: итоги Оскара 2021

Те, кто желает мне смерти

Трейлеры » Экшн Рецензии в разделе Лучшие

Рецензия: Как Джоли у деревенских кирку одалживала

Роман КОРНЕЕВ, 12 мая 2021
Рецензия

Лорд Бэйлиш и Николас Холт заходят в бар. Так или как-то так должен был начинаться британский анекдот, потому что сценарий так начинаться не может. Поэтому сценарий боевика на фоне пожара со сложносочинённым названием «Те, кто желает мне смерти» начинается сценой Джон Бернталь и шериф заходят в закусочную. Хотя тоже нет, он начинается сценой Анджелина Джоли грубо шутит, прыгает с парашютом из пикапа и отправляется сторожить пожарную вышку посреди ничего. И тоже нет, эта история начинается с утечки газа и прогуливания школы. В общем, вы поняли, она начинается самым разнообразным образом примерно две трети фильма. Чтобы потом быстро закончиться при помощи кирки, двух противогазов, охотничьего ружья и такой-то матери.

В остальном же перед нами внезапно достаточно подробный пересказ отечественного хабенский-боевика «Огонь». Те же пожарные-десантники, тот же несчастный случай с паникой на пожаре, те же солёные шуточки вокруг того, как ведут себя мужики, дай им вволю погеройствовать, завернувшись в фольгу. Впрочем, там никого не било молнией и там в лесу не было двух киллеров, охотящихся на пацана.

То есть перед нами довольно мутная каша из пироманов разной степени запущенности (тут регулярно взрывают, поджигают, сгорают заживо сами или допускают сгорание других, впрочем, иногда тут и борются с огнём, но совсем недолго, а так применений огня в быту местные персонажи знают изрядно), каковая каша замешана на вставной истории про бухгалтера-сыскаря, который почему-то встал поперёк горла неким мутным типам, спорым на расправу, только беременных — ни-ни. Зачем это всё — непонятно, но пацана требуется срочно замочить, а там гори всё огнём. Впрочем, огонь им в этом отвечает взаимностью. А ещё, оказывается, чтобы не сгореть в лесном пожаре, достаточно вовремя забраться на деревянную вышку и надеть противогаз. Ну, или просто нырнуть ненадолго.

Те, кто желает мне смерти


 
Поставьте фильму оценку!
Добавить на Facebook Затвиттить Добавить на Вконтакте 
Название фильма: Те, кто желает мне смерти
Оригинальное название: Those Who Wish Me Dead
Прокат в России фильма "Те, кто желает мне смерти": 13 мая 2021 года
См. также: все фильмы 2020, фильмы 2021 список, новинки кино
» Голливуд » Боевики
О фильме "Те, кто желает мне смерти":

Анжелина Джоли, Джон Бернталь, Николас Холт в боевике про спасение пожарной пацана от киллеров.

На главную | Новинки кино

Новинки кино:
Тихое место 2Пила: СпиральФорсаж 9Веном 2ЛукаГнев человеческийЧёрная ВдоваДевятаев
Недавние громкие новинки:
Очень странные делаГнев человеческийГодзилла против КонгаЧернобыльЧудо-женщина 1984МуланДоводСпутник

Написать отзыв:
Псевдоним
Заголовок
Сообщение:
 

Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.

Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
Ролики в разделе "Экшн":
Те, кто желает мне смерти Превью 2
» Превью
Тихий омут Трейлер
Форсаж 9 Промо-ролик 2
» Русский ролик о съёмках
Гнев человеческий О съёмках
» Русский трейлер 2
Те, кто желает мне смерти Отрывок
» О съёмках
Форсаж 9 Русский персонажный ролик
Гнев человеческий Отрывок
Форсаж 9 Русский промо-ролик
Телохранитель жены киллера Русский трейлер R
Форсаж 9 Промо-ролик
Гнев человеческий Дублированные отрывки
  
Новые трейлеры:
Кролик Питер 2 Русский ASMR анонс
Тихое место 2 TV-ролик 2
Те, кто желает мне смерти Превью 2
» Превью
Тихое место 2 TV-ролик
Пила: Спираль Открывающая сцена
Тихий омут Трейлер
Форсаж 9 Промо-ролик 2
Круэлла Превью 2
Наследие Юпитера О съёмках
Любовь, смерть и роботы Трейлер R, сезон 2
Веном 2 Трейлер
» Русский трейлер
Круэлла Персонажный ролик
Форсаж 9 Русский ролик о съёмках
все трейлеры
фильмы 2021 | фильмы 2020
Новинки кино: 2021 май июнь июль август
Жанры: комедии кинокомиксы фантастика ужасы мюзиклы
приключения криминальные мелодрамы боевики драмы спортивные
катастрофа исторические детские военные фантазия детективы
 # А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Те, кто желает мне смерти:

Те, кто желает мне смерти
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 1
трейлеры: 6

Рецензии и обзоры

Те, кто желает мне смерти: Как Джоли у деревенских кирку одалживала
Это вам не «Огонь», там никого не било молнией и там в лесу не было двух киллеров, охотящихся на пацана

Наследие Юпитера: Старый Супермен
Предыстория — это то единственное, что тут оказывается хоть сколько-нибудь завершённым. Основной же сюжет остался без внятного финала

Звёздный рубеж: Коcмическое уныние
Ладно бы авторы осознавали собственную неспособность снимать, уйдя в осознанную самопародию. Нет, ребята предельно серьёзны

Восемь сотен: Ни шагу назад
Можем ли мы снимать такое же? Можем, и делали это раньше. Способно ли у нас подобное кино собирать большие деньги? Уже давно нет

Сопротивление: Помним, скорбим
Айзенберг с лицом около-тридцатилетнего играет молодого мима Марселя Марсо, пока авторы фильма пытаются понять, о чём оно будет
Ещё рецензии


Кинокадр Новинки кино 2021 фильмы 2021 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2021   фильмы 2020   фильмы 2021   Афиша кино   Лучшие фильмы 2019 2020  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+
 

«Оскар 2021», фото + подкаст . «Гнев человеческий», рецензия . «Отец», отзыв . «Девятаев», отзыв . «Чернобыль», подкаст . «Ради всего человечества 2», сезон 2, отзыв . «Звёздный рубеж», отзыв . «Те, кто желает мне смерти», отзыв . «Майор Гром», подкаст . «Наследие Юпитера», отзыв . «Восемь сотен», отзыв . «Поколение Вояджер», отзыв .
 
Афиша кино Новинки кино 2021 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2021 Фильмы 2020 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2018 2019 Отзывы Соцсети WIKI Форум  

Афиша кино: "Пила: Спираль", "Те, кто желает мне смерти", "Звездный рубеж", "Кролик Питер 2", "Прабабушка легкого поведения", "Гнев человеческий", "Девятаев", "Зверокрекеры"
Новинки кино 2021: "Форсаж 9", "Круэлла", "Тихое место 2", "Телохранитель жены киллера", "Лука", "Миньоны: Грювитация", "Чёрная Вдова", "Круиз по джунглям", "Отряд Самоубийц: Миссия Навылет"

2003-2021 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Мятеж | Реклама   