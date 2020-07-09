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Думай, как собака

Трейлеры » Фильм-детям Рецензии в разделе Лучшие

Рецензия: По-собачьи

Роман КОРНЕЕВ, 9 июля 2020
Рецензия

С детской фантастикой сейчас всё плохо, зато пошла необъяснимая мода на целую серию фильмов про собачку, так что «Думай, как собака» разом покрывает обе этих ниши, причём делает это в разной степени удовлетворительности. С одной стороны, в кои-то веки собачки тут не компьютерные, а дресированные. С другой — главный герой тут хоть и не разговаривает в кадре, зато очень много треплется за кадром, и непрерывный этот конферанс в буквальном смысле начинает заменять авторам и сценарий, и актёрскую игру и даже собственно происходящее на экране. Типа, ой, ты разговариваешь с собакой? А пацан просто ничего не значащую фразу сказал, с которой люди обычно обращаются не только к собакам, но и к телевизорам.

Далее, тот самый пацан согласно всем канонам детской фантастики изображает гения, но при этом, одновременно, во всех остальных сценах изображает уже обычного пацана, который играет в театре, выгуливает собаку, пытается пригласить девочку на танцы, то есть как бы должен изображать дока Брауна, но нет, он тут обычный пацан, только говорящий с собакой.

Ещё далее, оказывается, он вовсе не гений, а гений живёт в Китае (продюсеры китайские, ага), а местный Илон Маск и вовсе Радж Кутраппали, которого тяжело заподозрить в злодейскости, потому весь его сюжет и состоит в том, что он оказывается злодеем, ну надо же.

Думай, как собака

Плюс, как и во всяком подростковом кино, тут надо показать конфликт с мамкой и папкой, которые разводятся, потому что папа тренер и ему предложили тренировать команду в колледже и... и просто потому что он в тайне ест пиццу. Ну, или кто их поймёт, почему. И пацан со своей собакой решают исправить их брак, и они включают Ту Самую Песню... Что? Откуда подросткам знать про такие тонкости и зачем им это надо, они обычно говорят «фу», если родители целуются, и из-за них вообще половина разводов на планете. В общем, тут тоже всё как-то нескладно и вставным номером, чтобы было.

Ну и до кучи тут ещё более вставная парочка шпионов, про которых можно было бы снять отдельный фильм, настолько они харизматичные. У них есть всё для отличной шпионской комедии — конфликт, сюжет, гэги, характеры. Одна проблема — у них на всё три минуты хронометража и они здесь вообще ни для чего. Типа, пацан, ты крутой, давай к нам в Лэнгли. Как не нужен и китайский гений, вся роль которого состоит в том, чтобы попозировать на фоне пекинского смога.

То есть авторы собрали в фильм всё, что было нужно. Пацана, собаку, родителей, миллиардера, но вместо того чтобы снять фильм про них, развезли всё это во что-то невнятное, в кашу, из чего запомнился только кадр, где собак садится попой на камеру. Фу.

Думай, как собака


 
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Название фильма: Думай, как собака
Оригинальное название: Think Like A Dog
Прокат в России фильма "Думай, как собака": 30 июля 2020 года
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О фильме "Думай, как собака":

Детская околофантастика про пацана, который оказался мысленно связан с собакой.

В ролях: Джош Дюамель, Меган Фокс, Кунал Наййар («Теория большого взрыва»).

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Думай, как собака:

Думай, как собака
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 4
трейлеры: 2

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