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Сластёна: Мальчик с оленьими рогами

Трейлеры » Сериалы Рецензии в разделе Лучшие

Рецензия: Пусть мама услышит, пусть мама придёт

Роман КОРНЕЕВ, 25 июня 2021
Рецензия

Концепция «Сластёны: Мальчика с оленьими рогами» только кажется понятной — детский постапокал про противостояние «не такого» нового поколения и жестоких, всё в жизни упустивших, нихрена не понимающих взрослых, которые не наследуют цартвие небесное, плюс всё это густо замешано на экологической тематике под слащавый голос за кадром. Проблема тут с самого начала в том, что это вам не традиционный детский викторианский мрачняк Лемони Сникета и Роальда Даля, тут перед нами вполне полноценный современный постапокал, где смертность зашкаливает, а все мочат всех. По сути, это такой извод традиционного зомбо-триллера, только без зомби — за их роли отлично сходит большинство второстепенных персонажей — снятый отчего-то для самых маленьких (и тут совсем начинают сбивать пометки «18+» на некоторых сериях).

То есть тут все главные герои, начиная с мальчика-с-ушками-и-рожками Гаса «Сластёны» и его спутников Здоровяка и Мишки, а также основные персонажи побочных линий — невероятные милахи, они даже злятся как-то по-доброму, и очевидным образом никому тут ничего не угрожает, и местный главзлодей Генерал Генерал больше похож на доктора Роботника, а потому совсем не страшный, но люди-то тут мрут по-настоящему, как от «хвори», так и от рук других людей, но Гас такой, а, забыли, побежали вперёд. Детская психика податлива, на взгляд изнутри мальчишки всё совсем не страшно, поболит и пройдёт.

Сластёна: Мальчик с оленьими рогами

И тут бы авторам либо перестать уже педалировать смертельные опасности, вивисекцию и вообще охоту на «гибридов», ужасы постапокалиптического мира, свирепствующей по миру уже десять лет «хвори», боязнь спасающих за спасаемых, в конце концов, это история про беспомощных детей, массово оставшихся без родителей, вы либо про всё это, либо про наркоманские любики-цветочки, самопочиняющиеся рации, самонаходящиеся подсказки и прочую детскую сценарную милоту, в которую так плохо почему-то умеет «Дисней», зато взялись снимать «Уорнеры» (комикс-то дисишный), но не для себя, а для всеядного «Нетфликса».

Но нет, авторы продолжают упорно балансировать на неустойчивой точке между совершенно лютой хтонью (нам прямо в кадре показывают, что вместо Гаса уводят расчленять другого гибрида, такого же ребёнка, как он, только помладше и типа норм) и совершенно безапеляционным мимими (сразу после этого к Гасу приходят с обнимашками гибриды из зоопарка). Аниматроника и трупы — это как-то настолько не вяжется, что и катарсиса в итоге не наступает, и чувствуешь себя дураком, что сел смотреть детское кино. И судя по финалу сезона, авторы так и не собираются дальше всё-таки определяться, это у них детское (по всему, по морали, настроению, диалогам, эпизодам) кино, снятое для взрослых, желающих вернуться в детство, или это взрослое кино для детей, желающее их чему-то научить (мир жесток, родители — не родители, семья — это те, кто рядом). В общем, загадка, как и то, зачем Паббу сделали таким похожим на перочинного Рэдклифа.

Сластёна: Мальчик с оленьими рогами


 
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Название сериала: Сластёна: Мальчик с оленьими рогами
Оригинальное название: Sweet Tooth
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» Сериалы » Комикс
О сериале "Сластёна: Мальчик с оленьими рогами":

Роберт Дауни-младший спродюсировал для «Нетфликс» экранизацию комикса DC о постапокалиптическом будущем, где одновременно с эпидемией смертельной «хвори» начинают рождаться гибриды, дети-мутанты полулюди-полуживотные.

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Сластёна: Мальчик с оленьими рогами:

Сластёна: Мальчик с оленьими рогами
постеры сериала: 1
кадры из сериала: 10
трейлеры: 5

Рецензии и обзоры

Сластёна: Мальчик с оленьими рогами: Пусть мама услышит, пусть мама придёт
Авторы так и не собираются определяться, это у них детское кино для взрослых или взрослое кино для детей

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