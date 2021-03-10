Рецензия: Пятая скорость

Роман КОРНЕЕВ , 10 марта 2021

Фильм «Супернова» изначально выполнен в жанре неторопливого разговорного роуд-муви, подходящего для камерного фестивального просмотра, но вряд ли имеющего шансы прийтись ко двору редкому пост-ковидному зрителю. Здесь весь конфликт продан ещё в синопсисе, где два партнёра-гея Колин Фёрт и Стэнли Туччи путешествуют в кэмпере по дождливой Великобритании в поисках последнего пристанища для одного из них, который умирает от неуказанной болезни, но по факту это фильм и не о геях (хотя проблема легализации гей-браков тут упоминается), и не об умирании (хотя с формальной точки зрения тут все диалоги про это), и даже не такая незамысловатая аллегория последнего пути, сколько ни показывай бесконечно разматывающиеся британские просёлки.

Проблема в том, что всё происходящее слишком бесконфликтно. Эти двое давно уже попрощались, и лишь по инерции продолжают друг друга уговаривать — давай запишем кассету, давай повидаемся с друзьями, давай заедем в закусочную, давай дадим автограф, давай всё-таки выпьем таблеточки, давай ещё немного побудем вместе. В кадре царит тяжкая апатия. Даже те немногие эмоционально заряженные моменты, которые оставлены в сценарии, тщательно ретушируются режиссурой и монтажом. А потому все возможные перечисленные поводы для дискуссии остаются лишь поводом, один из двоих уже заранее, в собственных мыслях, мёртв, тогда как другой уже заранее, в собственных мыслях, в трауре. И им не о чем спорить, это не спор, а торг, как стадия принятия неизбежного.

Остальные тоже смирились. Они по очереди произносят прощальные речи, чтобы тут же исчезнуть, всё же в итоге сводится к единственному, что, по мнению авторов, достойно обсуждения. Не эвтаназия как средство ухода, и не паллиативная помощь умирающим, и не долгое прощание с близкими, что умерли не внезапно и не скоропостижно. Нет, всё проще, как бы говорит нам сценарий. Обсуждения стоит лишь вопрос, имеет ли право человек оставаться эгоистом. Не в смерти, нет, ведь мы все умрём, а при жизни. До какой степени мы в чём-то обязаны нашим близким, даже через силу. Вот один другого и просит — побудь со мной ещё немного. А другой в ответ молчит. Мёртвые почти всегда молчаливы.