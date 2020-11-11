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Искусственный интеллект | Трейлеры

Трейлеры » Комедии Рецензии в разделе Лучшие

Трейлер New :: 11.11.20

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Все ролики фильма "Искусственный интеллект" (2, из них 2 новых)

 
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Название фильма: Искусственный интеллект
Оригинальное название: Superintelligence
Прокат в России фильма "Искусственный интеллект": 26 ноября 2020 года
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» Голливуд » Комедии » Комедии положений
О фильме "Искусственный интеллект":

Мелисса Маккарти в комедии про то, что за нами следят.

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Искусственный интеллект:

Искусственный интеллект
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 2
трейлеры: 2

Рецензии и обзоры

Ещё по одной: Побег откладывается
Новый фильм Вентерберга был включён в конкурсную программу 73-го Каннского фестиваля. Но этот киногод на Круазетт не состоялся

Опасный элемент: Радий и полоний
Будь это мини-сериал, возможно бы и прокатило. Но это кино, полный метр, снятый для большого экрана, и в таком виде не выдерживает никакой критики

Ход королевы: Ну что, пацаны, аниме?
Каждый раз, когда Бет Хармон предлагают стать сделать политическое заявление, она вежливо посылает подальше. Она просто хочет играть в шахматы

В чужой шкуре: Нолан курильщика
Здесь много своих поворотов, но они не так важны, как само погружение в растерянное, очень одинокое и безнадёжное депрессивное состояние

Выбивая долги: Понты
Фильм строит из себя криминальную трагедию, оставаясь дешёвым телевизионным мылом, которое безосновательно срывается в ультранасилие
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Как и ожидалось, американский прокат успешно перешёл к новичку, вновь вырвавшись выше десятимиллионной планки...
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