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Тихий омут | Трейлеры

Трейлеры » Экшн Рецензии в разделе Лучшие

О съёмках 2 New :: 31.07.21

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Все ролики фильма "Тихий омут" (6, из них 4 новых)

 
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Название фильма: Тихий омут
Оригинальное название: Stillwater
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» Голливуд » Боевики
О фильме "Тихий омут":

Мэтт Дэймон пытается помочь своей дочери (Эбигейл Бреслин), которая арестована за убийство.

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Тихий омут:

Тихий омут
кадры из фильма: 1
трейлеры: 6

Рецензии и обзоры

Красотка на взводе: Белая вдова
Фильму удаётся легко обстёбывать вечный надрыв митушниц, не забывая, впрочем, бить каждого встреченного мудака по яйцам

Время: Это старость + подкаст
Допремьерным промо любой личной работы Шьямалана верить нельзя. Его личные работы — это всегда кот в мешке

Кроваво-красное небо: Девушка с укусом вампира
Начиная со второй половины кино окончательно разваливается, внезапно превращаясь в очень дурнопоставленный зомботрэш

Свинья: Верный себе Кейдж
Здесь у Кейджа всегда сложное побитое лицо и грустные глаза, и он смотрит на всех, и спрашивает: ты ведь понимаешь, что живёшь зря?

Локи: Приключение на 40 минут + подкаст
Марвеловский персонаж подвергся относительно взрослой терапии и переосмыслению, раскрывшись настолько, чтобы стать человеком
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Респект, Respect
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Лучшие комментарии:
Красотка на взводе : .... | BadGary
Так получилось, что практически подряд посмотрел Красотку на взводе и Пороховой коктейль. Так сказать две латентные феминестические забодробилки... далее

30 июля, пятница
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28 июля, среда

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