Рецензия: Ты неудачник

Роман КОРНЕЕВ , 29 августа 2021

В трейлерах «Тихий омут» (вообще по фильму это название города и переводиться не должно, но в переводе это название фильму очень подходит, и пусть так и остаётся) немного заигрывает с жанром доча-триллера и Борном, но на деле это по жанру скорее грустная мелодрама о человеке, который, потеряв всё (жена умерла, дочу посадили за убийство на 9 лет, сам он спился), поневоле начинает жить заново на новом месте, где его никто не знает, а он не знает даже языка. Южный берег Франции при этом авторами нарочито показывается как полная противоположность традиционному образу «лазурки», причём не только гламурного, но и вполне критическо-криминального вроде фильма «Часовой» — Марсель и его окрестности автором последовательно изображаются обшарпанными полутрущобами, населёнными расистами, арабами и неудачниками вроде заглавной героини, всю дорогу делающей вид, что она актриса. Впрочем, родной американский Стиллуотер, штат Оклахома, ничем от этого образа не отличается, разве что формально его состояние объяснено нашествием торнадо, но так-то визуально они как города-побратимы.

Но подсознательно, наблюдая за перипетиями отношений персонажей Дэймона и Бреслин, ты всё равно всё ждёшь, что весь вялотекущий незадачливый детектив всё-таки окажется основной линией повествования, а не просто двигателем сюжета, заставляющим героев хоть что-нибудь предпринимать, и тогда-то вдруг начнётся «акшон», но время идёт, и даже когда небольшой вставной триллерок и небольшой вставной боевичок всё-таки происходят, оба они оказываются лишь второстепенной деталью в общем полотне безысходности и уныния.

Главная мысль, которая настойчиво пронизывает весь фильм — это некая мистическая, фатальная, заранее предопределённая неспособность главного героя совершить нечто, ничего по дороге не разрушив, будь то его забавные взаимоотношения с девочкой, попытки вновь выстроить общение с дочерью или неловкий романс с «мы не спим» француженкой, которая так же, как и он, не устроена, но при этом никакой фатум её вовсе не преследует, совершая те же ошибки — выпивая, занимаясь по жизни невесть какой ерундой и связываясь с неудачниками, она, в отличие от главного героя, ничего не портит.

Как будто Дэймона в этом фильме преследует какой-то злой рок, заставляющий его многократно расплачиваться за некие не показанные нам грехи прошлого, по поводу которых он кается в каждой нарочитой молитве и каждым обращением «мэм». И именно эта тень прошлого заставляет его бросаться в безрассудные авантюры под флагом защиты близких. Близкие об этом не просят, даже напротив, настаивают на том, чтобы тот ничего такого не делал, и даже спасают в итоге его дурную голову, но воспоминания о той подаренной в аэропорту (якобы) золотой безделушке никуда не денутся, они с дочерью обречены помнить о том, что они совершили, осталось понять, как всё-таки теперь с этим жить.