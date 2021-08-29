  Поиск на Кинокадре     
Новинки кино 2021 Афиша Обновления Трейлеры Рецензии Блог Подкаст
Фильмы 2021 Фильмы 2020 Блокбастеры Фантастика Лучшие фильмы Юбилеи Отзывы Соцсети WIKI  
Видеоподкаст «Мы ругаем» #14: «Воспоминания» и «Зелёный рыцарь»

Тихий омут

Трейлеры » Мелодрама Рецензии в разделе Лучшие

Рецензия: Ты неудачник

Роман КОРНЕЕВ, 29 августа 2021
Рецензия

В трейлерах «Тихий омут» (вообще по фильму это название города и переводиться не должно, но в переводе это название фильму очень подходит, и пусть так и остаётся) немного заигрывает с жанром доча-триллера и Борном, но на деле это по жанру скорее грустная мелодрама о человеке, который, потеряв всё (жена умерла, дочу посадили за убийство на 9 лет, сам он спился), поневоле начинает жить заново на новом месте, где его никто не знает, а он не знает даже языка. Южный берег Франции при этом авторами нарочито показывается как полная противоположность традиционному образу «лазурки», причём не только гламурного, но и вполне критическо-криминального вроде фильма «Часовой» — Марсель и его окрестности автором последовательно изображаются обшарпанными полутрущобами, населёнными расистами, арабами и неудачниками вроде заглавной героини, всю дорогу делающей вид, что она актриса. Впрочем, родной американский Стиллуотер, штат Оклахома, ничем от этого образа не отличается, разве что формально его состояние объяснено нашествием торнадо, но так-то визуально они как города-побратимы.

Но подсознательно, наблюдая за перипетиями отношений персонажей Дэймона и Бреслин, ты всё равно всё ждёшь, что весь вялотекущий незадачливый детектив всё-таки окажется основной линией повествования, а не просто двигателем сюжета, заставляющим героев хоть что-нибудь предпринимать, и тогда-то вдруг начнётся «акшон», но время идёт, и даже когда небольшой вставной триллерок и небольшой вставной боевичок всё-таки происходят, оба они оказываются лишь второстепенной деталью в общем полотне безысходности и уныния.

Тихий омут

Главная мысль, которая настойчиво пронизывает весь фильм — это некая мистическая, фатальная, заранее предопределённая неспособность главного героя совершить нечто, ничего по дороге не разрушив, будь то его забавные взаимоотношения с девочкой, попытки вновь выстроить общение с дочерью или неловкий романс с «мы не спим» француженкой, которая так же, как и он, не устроена, но при этом никакой фатум её вовсе не преследует, совершая те же ошибки — выпивая, занимаясь по жизни невесть какой ерундой и связываясь с неудачниками, она, в отличие от главного героя, ничего не портит.

Как будто Дэймона в этом фильме преследует какой-то злой рок, заставляющий его многократно расплачиваться за некие не показанные нам грехи прошлого, по поводу которых он кается в каждой нарочитой молитве и каждым обращением «мэм». И именно эта тень прошлого заставляет его бросаться в безрассудные авантюры под флагом защиты близких. Близкие об этом не просят, даже напротив, настаивают на том, чтобы тот ничего такого не делал, и даже спасают в итоге его дурную голову, но воспоминания о той подаренной в аэропорту (якобы) золотой безделушке никуда не денутся, они с дочерью обречены помнить о том, что они совершили, осталось понять, как всё-таки теперь с этим жить.

Тихий омут


 
Поставьте фильму оценку!
Добавить на Facebook Затвиттить Добавить на Вконтакте 
Название фильма: Тихий омут
Оригинальное название: Stillwater
См. также: все фильмы 2020, фильмы 2021 список, новинки кино
» Голливуд » Детективы
        ... » Мелодрамы
О фильме "Тихий омут":

Мэтт Дэймон пытается помочь своей дочери (Эбигейл Бреслин), которая осуждена за убийство подружки во Франции.

На главную | Новинки кино

Новинки кино:
ВоспоминанияХолодный расчётСпенсер: Тайна принцессы ДианыKingsman: НачалоЛегенда о зеленом рыцареВеном 2ВечныеКодекс киллера
Недавние громкие новинки:
ВоспоминанияЛегенда о зеленом рыцареОтряд Самоубийц: Миссия НавылетОчень странные делаВремяЧёрная вдоваКруэллаФорсаж 9

Написать отзыв:
Псевдоним
Заголовок
Сообщение:
 

Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.

Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
Ролики в разделе "Мелодрама":
Власть пса Трейлер
Спенсер: Тайна принцессы Дианы Трейлер
Тихий омут О съёмках 2
» Отрывок 3
» О съёмках 2
» Отрывок
» О съёмках
» Отрывок 2
» Отрывок
» Трейлер
Общага Трейлер
Супернова Русский трейлер
Дикая парочка Дублированный отрывок 2
» Русский TV-ролик
» Дублированный отрывок
 
Новые трейлеры:
Воспоминания Русский ролик о съёмках
Власть пса Трейлер
День флага О съёмках
» Трейлер
Воспоминания Подкаст «Мы ругаем»
Кэндимен Отрывок
Холодный расчёт Отрывок 2
» Отрывок
Спенсер: Тайна принцессы Дианы Трейлер
Kingsman: Начало Русский трейлер 5
» Трейлер R
Ведьмак: Кошмар волка Русский трейлер
» Трейлер
Легенда о зеленом рыцаре Русский отрывок
Шан-Чи и легенда Десяти колец Минутный TV-ролик
все трейлеры
фильмы 2021 | фильмы 2020
Новинки кино: 2021 август сентябрь октябрь ноябрь
Жанры: комедии кинокомиксы фантастика ужасы мюзиклы
приключения криминальные мелодрамы боевики драмы спортивные
катастрофа исторические детские военные фантазия детективы
 # А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Тихий омут:

Тихий омут
кадры из фильма: 1
трейлеры: 8

Рецензии и обзоры

Воспоминания: Мы всё забыли + подкаст

Занятная, отдающая вестерном фантастическая нуар-мелодрама, в которой больше любуются актёрами, чем рассказывают увлекательную историю. У авторов было всё, осталось придумать хороший сценарий, чего они в итоге не сделали

Тихий омут: Ты неудачник
Дэймона в этом фильме преследует злой рок, заставляющий его многократно расплачиваться за грехи прошлого

Босс-молокосос 2: История детишек
Линия взаимоотношений неповзрослевшего папы с повзрослевшей дочкой внезапно оказывается и вполне логичной, и вовсе не криповой

Ведьмак: Кошмар волка: Спорный фан-сервис
Сценарий анимационной полнометражки, в последний момент переделанной из сериала, сразу начинает противоречить литературному лору

Легенда о зелёном рыцаре: Шутки ради
Претенциозная сказочная притча о том, как обрести храбрость умереть достойно
Ещё рецензии

Обновления

28 августа, суббота
Трейлеры, кадры, постеры:

Воспоминания
Воспоминания, Reminiscence
Жанр: начало
Прокат в России: 20 августа 2021 года
» Подкаст «Мы ругаем»
» Русский ролик о съёмках
» О съёмках
» Отрывок

Власть пса, Power of the Dog new
постеров: 1, кадров: 4
» Трейлер

День флага, Flag Day new
постеров: 1, кадров: 1
» Трейлер
» О съёмках

27 августа, пятница

Новости кино:
Подкаст «Мы ругаем»: Чем плохи «Воспоминания» и чем хороша «Легенда о зелёном рыцаре»
«Воспоминания» жены Джонатана Нолана Лизы Джой в трейлерах выглядели семейным подрядом, в котором семейство Кристофера Нолана под крышей «Уорнеров» снимает своеобразную...
Трейлеры, кадры, постеры:

Кэндимен, Candyman
» Отрывок
» О съёмках 2
» TV-ролик
» О съёмках

Холодный расчёт, Card Counter
постеров: +1
» Отрывок 2
» Отрывок

Лучшие комментарии:
Ведьмак: Кошмар волка : Всратьмак от Нытьфлекс. | akametall
Сразу за плюсы - рисовка, музыка. На этом все. В принципе, если вы не знакомы с лором (в основном книжным... далее

26 августа, четверг
Трейлеры, кадры, постеры:

Спенсер: Тайна принцессы Дианы, Spencer new
постеров: 1, кадров: 2
» Трейлер

Kingsman: Начало, King's man
» Русский трейлер 5
» Трейлер R

Ведьмак: Кошмар волка, Witcher: Nightmare of the Wolf new
постеров: 3, кадров: 7
» Русский трейлер
» Трейлер

Легенда о зеленом рыцаре, Green Knight
» Русский отрывок
» Отрывок 3
» Русский ролик о съёмках
» Пятиминутное превью

25 августа, среда

Утреннее шоу, Morning Show
» Трейлер, 2 сезон

Шан-Чи и легенда Десяти колец, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Все обновления за неделю


Кинокадр Новинки кино 2021 фильмы 2021 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2021   фильмы 2020   фильмы 2021   Афиша кино   Лучшие фильмы 2019 2020  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+
 

«Воспоминания», рецензия . «Главный герой», рецензия . «Отряд cамоубийц 2», рецензия + подкаст . «Время», подкаст . «Круиз по джунглям», отзыв . «Лука», отзыв . «Ведьмак: Кошмар волка», отзыв . «Не дыши 2», отзыв . «Тихий омут», отзыв . «Босс-молокосос 2», отзыв . «Локи», подкаст . «Легенда о зелёном рыцаре», рецензия . «Чёрная вдова», подкаст .
 
Афиша кино Новинки кино 2021 Рецензии Блог Трейлеры Подкаст
Обновления Фильмы Фильмы 2021 Фильмы 2020 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2018 2019 Отзывы Соцсети WIKI Форум  

Афиша кино: "Босс-молокосос 2", "Воспоминания", "Легенда о Зелёном рыцаре", "Главный герой", "Щенячий патруль в кино", "Кэндимен", "Отряд самоубийц: Миссия навылет", "Круиз по джунглям"
Новинки кино 2021: "Шан-Чи и легенда Десяти колец", "Петровы в гриппе", "Дюна", "Холодный расчёт", "Не время умирать", "Семейка Аддамс: Горящий тур", "Веном 2", "Монстры на каникулах: Трансформания", "Неисправимый Рон"

2003-2021 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Мятеж | Реклама   