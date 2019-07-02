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Камуфляж и шпионаж | Трейлеры

Трейлеры » Фильм-детям Рецензии в разделе Лучшие

Трейлер 2 New :: 02.07.19


Все ролики фильма "Камуфляж и шпионаж" (3)

 
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Название фильма: Камуфляж и шпионаж
Оригинальное название: Spies in Disguise
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О фильме "Камуфляж и шпионаж":

Уилл Смит в анимационном экшне про супершпионов.

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Камуфляж и шпионаж:

Камуфляж и шпионаж
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 5
трейлеры: 3

Рецензии и обзоры

Новинки июля: «Человек-паук: вдали от дома» и «Король Лев»

Существенный недобор полноценных летних блокбастеров в этом году достиг своего пика в июле. На этот раз на помощь прокату не придут ни лишние выходные, ни рисковые конкуренты.

Курск: Она утонула
Авторы «Курска» и «Чернобыля» говорят одинаковым киноязыком, но по каждом пункту Винтерберг проигрывает

Тьма: 2 сезон: Sic mundus
Если раньше весь детектив строился вокруг самого факта наличия временной петли, то теперь главный вопрос — кто есть кто в этой истории

История игрушек 4: Американские игрушки
Если авторы хотели показать, насколько невротизировано современное западное общество, им это удалось

Битва за Землю: Хитрый план
По контролируемому чужиками городу бегает группа анонимных заговорщиков, пользует голубиную почту и готовится к часу «хэ»
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Камуфляж и шпионаж, Spies in Disguise
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1 июля, понедельник

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постеров: 1, кадров: 18
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Анна, Anna
постеров: +1

Пацаны, Boys
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30 июня, воскресенье
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Если за океаном равного соревнования главного новичка и прежнего лидера не получилось, то у нас они не только успешно бодались...
Бокс-офис США: «История игрушек 4» ослабляет натиск на фоне слабого уикенда
Вослед минорным прошлонедельным ожиданиям единоличный лидер заокеанского проката «История игрушек 4» продолжил череду несколько чрезмерных...

29 июня, суббота
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Форсаж: Хоббс и Шоу, Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw
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