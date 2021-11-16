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Спенсер: Тайна принцессы Дианы
Рецензия: Ещё одна из рода Болейн
«Спенсер» только формально байопик, потому что авторы даже не пытаются использовать биографический материал. Кристен Стюарт в платьях с фотографий, с причёской с фотографий и выражением лица с фотографий позирует на фоне достаточно абстрактных событий: абстрактного рождественского ужина, абстрактных покатушек по британским дорогам, абстрактной охоты на фазанов, причём всё это сдобрено аллегорическими доставками королевской еды, приготовлениями королевской еды, наборами платьев принцессы и спорами с королевской прислугой.
По сути, не абстрактны тут только постоянные жалобы на холод и один разговор с мужем, мол, ты чего, скотина, мне подарил то же ожерелье, что и ей. Совсем охренел что ли. Всё остальное — и булимия, и прочие психиатрические загоны, и дружба со служанкой, и общение с сыновьями-наследниками и прочая сюжетная канва как по сути, так и по факту является разной степени достоверности филлерами, иллюстрирующими несчастье леди Ди, запертой в этом душном обществе без малейшего шанса оттуда выбраться. И отождествление себя с леди Болейн окончательно запирает зрителя вместе с героиней в этом жутком водовороте.
Увы, все эти красоты вылетают в трубу в финале, поскольку в реальности был и благополучный развод, и вполне себе успешная светская жизнь, да и роман с Доди аль-Файедом вряд ли был такой уж трагедией. Да, жизнь Дианы Спенсер оборвалась раньше времени, да, тому виной трагическая случайность. Но, как показывает и этот фильм тоже, когда на дворе не семнадцатый век, внезапно никто не может заставить тебя жить той жизнью, которой ты не хочешь жить. Даже если ты — мать наследников британской Короны, особенно если ты — мать наследников британской Короны. И дальнейшая судьба сыновей леди Дианы тому яркая иллюстрация. Каждый из них выбрал своё, и не надо искать в наше время трагедии в жизни коронованных особ.
Название фильма: Спенсер: Тайна принцессы Дианы
Оригинальное название: Spencer
Прокат в России фильма "Спенсер: Тайна принцессы Дианы": 9 декабря 2021 года
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О фильме "Спенсер: Тайна принцессы Дианы":
Кристен Стюарт в байопике принцессы Дианы, в девичестве Дианы Спенсер.
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Спенсер: Тайна принцессы Дианы: Ещё одна из рода Болейн
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