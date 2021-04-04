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Космический джем: Новое поколение | Трейлеры
о фильме: кадры: 9 | трейлеры: 2 | постеры: 3 | в ролях
Русский трейлер New :: 04.04.21
Название фильма: Космический джем: Новое поколение
Оригинальное название: Space Jam: New Legacy
Прокат в России фильма "Космический джем: Новое поколение": 15 июля 2021 года
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О фильме "Космический джем: Новое поколение":
Леброн Джеймс и Дон Чидл в сиквеле игрово-анимационного баскетбольного мэшапа с персонажами мультвселенной Looney Tunes с Майклом Джорданом (1996).
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