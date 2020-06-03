Рецензия: Ради мира во всём мире

Роман КОРНЕЕВ , 3 июня 2020

После успеха яблочного сериала «Ради всего человечества» «Нетфликсу» было логично броситься догонять конкурентов, и таким ответом стали комедийные «Космические силы», в которых свежеуволенный из яблочного же «Утреннего шоу» Стив Карелл должен был изображать солдафона по фамилии Нерд, возглавляющего нердов из НАСА. При этом пилот сериала получился достаточно неказистым, Лиза Кудроу настолько выпала из графика, что её практически полное отсутствие в сериале легко войдёт в топ самых странных увольнений в истории заокеанского сериалостроения (в конце сезона её, правда, вернули, причём так же неловко), а Джон Малкович вообще остался почти без реплик, играя поначалу в основном фейспалмы.

В общем, ответ оказался гораздо слабее оригинала, комедия была не очень смешной, персонажи были полупрозрачными, выделялся разве что русский шпион Юрий, но на этом всё. Однако ближе к полноценному старту на фоне коронакризисного недоизоляционного голода по свежему контенту (сентябрьские премьеры будут повсеместно сорваны из-за перерыва в съёмках) «Нетфликсу» с одной стороны несказанно повезло календарно совпасть со стартом Crew Dragon Илона Маска, а с другой — играющему в кадре пиарщика шоураннеру Грегу Дэниелсу удалось вырулить, драматически поменяв сам подход к жанру.

Так «Космические силы» уже в конце второго эпизода прекратили изображать «Тупого и ещё тупее», напротив, принявшись массированно шутить про науку, космос, военный космос, китайские спутники, удачные и неудачные запуски, Белку и Стрелку, иностранных учёных, составляющих 99% американской науки и вообще вплотную приблизились к уровню «Теории большого взрыва» в тех сериях, где оболтусы работали на военных. То есть это было тонко, мило, сентиментально, а местами очень точно в визуальном плане, даже пониженный вес на Луне был воспроизведён куда аккуратнее, чем в том же «Ради всего человечества», да и конфронтация не с русскими, а с китайцами — это куда актуальнее всякой ретрофантастики.

По сути, главное отличие «Космовойск» от ТБВ — это возрастная категория целевой аудитории, этот сериал под влиянием Карелла (который тут второй шоураннер) во многом снят для 40+, и потому заметную часть хронометража посвящает тем самым фейспалмам про инстаблогеров и шуткам про «ок, бумер». То есть в кадре есть и броманс, и старпёрская мелодрама, и забавная войнушка с седыми мудями и вообще это в целом довольно лирическая история про взрослых разочаровавшихся людей, которые, тем не менее, продолжают своё дело. Другое дело, что сериал нахватал плохих оценок от тех, кто ожидал увидеть тут второй «Офис», а также от тех самых инстаблогеров, и как бы ни старались авторы, заигрывание с молодой частью аудитории им не удалось, так что не стоило и пробовать.