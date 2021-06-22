Рецензия: Другим человеком стал

Гоша БЕРЛИНСКИЙ , 22 июня 2021

«Звук металла» — драма о барабанщике из метал-группы, который полностью теряет слух и собирает свою жизнь заново. Вместе с братом её написал Дариус Мардер, сценарист «Места под соснами», и он же поставил картину вместе с французским оператором и немецким монтажёром, на плёнку и как будто без компромиссов.

Идейно кино того же плана, что «Далласский клуб покупателей» — жил человек себе в полную силу, был на героине, пересел на металл, поехал с женщиной в тур — но внезапно всё рухнуло. В «Клубе» герой Макконахи быстро собрался, и там не получилась история одноногой собачки, вызывающая жалость все два часа (пускай отрывок с плачущим в машине Макконахи и разошёлся на мемы). «Звук металла» такого же плана: герой не хочет вызывать жалость, он не хочет страдать, он полон злости на судьбу, но отчаянно стремится всё исправить и вернуть. Притом всё равно проходит известные пять стадий принятия и буквально на последней минуте перевоплощается.

Слезы будут, жалость — нет. Хотя и событийной жести никакой нет тоже — основное время герой сидит в общине с глухими бывшими наркоманами и алкоголиками и учится языку жестов. Суетливый, дёрганный Риз Ахмед почти всегда на грани, монтажные длинноты — из того же «Места под соснами», камера — выточенная европейская, звукорежиссура всё время играет с вакуумной тишиной и разными искажениями, а сценарий и режиссура незаметно проводят нас через метаморфозу героя, который превращается из вспыльчивого, слегка неуравновешенного барабанщика в рассудительного и нашего внутренний покой нового человека. Ахмед — очень живой, картинка — очень текстурная.

Реально живое, уверенное в себе кино, которое прекрасно понимает, какого эффекта оно хочет добиться, и добивается этого — в финале, когда герой выбирает тишину и вдруг испытывает счастье и гармонию, ты его понимаешь.