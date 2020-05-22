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Солнечные противоположности | Трейлеры
О съёмках New :: 22.05.20
Название сериала: Солнечные противоположности
Оригинальное название: Solar Opposites
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О сериале "Солнечные противоположности":
Создатель «Рика и Морти» Джастин Ройланд представляет смесь последнего и «Симпсонов». В американской глубинке застряли инопланетяне.
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