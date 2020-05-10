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Солнечные противоположности

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Рецензия: Добрый Морти

Гоша БЕРЛИНСКИЙ, 10 мая 2020
Рецензия

Джастин Ройланд всё ещё остаётся продюсером и голосом «Рика и Морти», но «Солнечные противоположности» выглядят одновременно и бегством оттуда, и предательством. Ройланд забрал оттуда продюсера-единомышленника, оставил деградирующего алкоголика Хармона и сделал для другого канала то же самое, но без двух главных проблем современного «Рика»: токсичности, из-за которой несколько лет сериал критиковали хайпующие медиа и блогеры, и фан-сервиса, который убивает сериал прямо сейчас.

Сначала новый сериал воспринимается как неофициальный спин-офф, а затем — как мягкий перезапуск. Ройланд поменял самую малость — внешний вид и некоторые черты главных героев. Их заменили пришельцы-беженцы, чей корабль сломался на Земле. Они поселились в той же субурбии, отправили младших в школу, а сами стали бесконечно чинить корабль. Но Корво — всё тот же гениальный учёный Рик, только не мизантроп, а Терри — его такой же тупой друг-напарник, но тупой несильно. А детей вообще взяли из «Симпсонов» — это Барт и Лиза один в один, от характеров до конфликтов. Ну, и лизун в роли младенца Симпсона, который больше живёт сам по себе со своими короткими, но неожиданными арками.

Остальное — как в «Рике и Морти»: неожиданные приключения, замешанные на нелепых фантастических изобретениях, поп-культурные отсылки, социальная сатира (высмеивание феминисток, которые фабрикуют мужской шовинизм, например), сатира на бытовуху и душевная сентиментальность среди глобальных катастроф и миллиона ужасных, обидных смертей, как в той серии, когда корабль защищал Саммер и убивал всех подряд.

Солнечные противоположности

Но без фан-сервиса. Конечно, они не доросли, но надеюсь, причина ещё в том, что Ройланд всё понимает. Ведь не зря из нового Рика убрали алкоголизм и цинизм, но оставили всё остальное. Он даже озвучен так же. Каждый раз, когда наука выходит из-под контроля и убивает людей или уничтожает пространство и время, это происходит случайно, и пришельцы пытаются спасти людей. А не только себя, причём новый Рик пытается в первую очередь. Они только и хотят, что дружить и не конфликтовать. В начале это создаёт обманчивое впечатление, что новый сериал стал лайтовее, несмотря на жестокость и трупы, но он только раскручивается.

Ближе к финалу углы обостряются, бесконфликтные персонажи находят свою драму, а в рутине приключений рождается сквозная, хоть и совершенно левая сюжетная арка, которая держит на себе весь сезон — про запертых уменьшенных людей. Именно с ними тут вставной издевательский пересказ на все голливудские фильмы о восстаниях и одновременно двадцатиминутный пересказ всей «Игры престолов», который в итоге получился на уровне культовой серии про выборы и злого Морти.

А финал оказался тонкой иронией над приключениями «Рика и Морти» в целом и в частности другим классическим эпизодом, когда его герои настолько всё испортили, что пришлось переселиться в другую реальность. В «Противоположностях» всё завершается по-другому, но, видимо, теперь, когда оригинальный концепт убит чьими-то ленью и жадностью и уже практически нет надежды, что станет лучше, в другую реальность должны перекатиться сами фанаты «Рика и Морти». Она другая, но почти такая же, и там сейчас лучше.

Солнечные противоположности


 
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Название сериала: Солнечные противоположности
Оригинальное название: Solar Opposites
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О сериале "Солнечные противоположности":

Создатель «Рика и Морти» Джастин Ройланд представляет смесь последнего и «Симпсонов». В американской глубинке застряли инопланетяне.

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Солнечные противоположности:

Солнечные противоположности
постеры сериала: 1
кадры из сериала: 6
трейлеры: 1

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Новый сериал выпущен ровно в тот момент, когда оригинальный концепт убит ленью и жадностью и уже практически нет надежды, что станет лучше

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