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Зверопой 2 | Трейлеры
о фильме: кадры: 3 | трейлеры: 6 | постеры: 7 | в ролях
Финальный трейлер New :: 24.11.21
Название фильма: Зверопой 2
Оригинальное название: Sing 2
Прокат в России фильма "Зверопой 2": 23 декабря 2021 года
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О фильме "Зверопой 2":
Мэттью Макконахи, Риз Уизерспун, Скарлетт Йоханссон и Боно озвучивают роли в продолжении анимационноо мюзикла «Зверопой».
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