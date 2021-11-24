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Зверопой 2 | Трейлеры

Трейлеры » Мюзикл Рецензии в разделе Лучшие

Финальный трейлер New :: 24.11.21


Все ролики фильма "Зверопой 2" (6)

 
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Название фильма: Зверопой 2
Оригинальное название: Sing 2
Прокат в России фильма "Зверопой 2": 23 декабря 2021 года
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» Анимация » Мюзиклы
О фильме "Зверопой 2":

Мэттью Макконахи, Риз Уизерспун, Скарлетт Йоханссон и Боно озвучивают роли в продолжении анимационноо мюзикла «Зверопой».

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Зверопой 2:

Зверопой 2
постеры фильма: 7
кадры из фильма: 3
трейлеры: 6

Рецензии и обзоры

Аркейн: Переворачивая игру
С этим сериалом будут сравнивать всё, что касается анимационных экранизаций видеоигр

Основание: Братец Кролик и братец Лис
Проюсера очевидным образом не интересует оригинальный сюжет, и даже повесточка ему скучна, он занят исключительно тупыми вотэтоповоротами

Прошлой ночью в Сохо: Сделать красиво
Эдгар Райт занимается игрой в форму, как некогда в «Скотте Пилигриме», но не замечает большие проблемы со сценарием

Утреннее шоу: Сезон 2: Любовь и похороны
Единственная достаточно последовательная и сквозная сюжетная арка — про книжку — в итоге сливается в унитаз реакции соцсетей

Французский вестник: Великий городовой
Оммаж в итоге и остаётся лишь оммажем, перед нами пусть и артхаусное кино, всё ключевое в нём всё-таки скорее пародируется
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Обновления

24 ноября, среда
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23 ноября, вторник

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