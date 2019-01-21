Рецензия: Мальчишки и девчонки, а также их родители

Роман КОРНЕЕВ , 21 января 2019

Если «Всё о сексе» и подавался изначально лаконичным в рекламе своих продуктов «Нетфликсом» как такой пародийный секс-просвет в стиле «Американского пирога», только с британским флёром, то таковым он перестал быть примерно к концу первой серии, где Аса Баттерфилд как раз и открыл собственную практику. Ещё примерно серия ушла на раскачку, где авторы мучительно искали нужную им интонацию, и только к третьему эпизоду всё мероприятие вышло на ключевые сюжетные арки — спортсмен, гей, задрот, озабоченная, ранимый хулиган, ещё более ранимая оторва, пацанка, «крутые» и прочие штампы современного кино о подростках, включая их старшее поколение и коротышку-учителя наконец по-настоящему ожили, обросли мясом внутренних конфликтов и предысторий и начали посреди очередных гэгов и внезапных сисек плести витиеватую мелодраму, которая годилась бы и для взрослого кино, и тогда бы не пришлось периодически вздрагивать, вспоминая, что все эти дяди и тёти вообще-то по сценарию шестнадцатилетние.

Вообще, об этой условности, в которой только главный герой хоть как-то тянет на школьника, довольно быстро забываешь, с тем же успехом сюжет мог прекрасно развиваться в условности и колледжа вроде «Счастливого дня смерти», и универа из фильмов с Джоной Хиллом. Но это вовсе не «Мачо и Ботан», тут не приходится морщиться от того, что взрослые дяденьки кривляются за деньги, изображая кретинов, вовсе ими не являясь. «Всё о сексе» решительно превращается во «Всё о жизни», причём все эти взрослые проблемы живущей одной в трейлере и делающей по сюжету аборт героини не сваливаются в чернуху вроде «Тужься», но и хиханьками не отделываются тоже.

То есть и комедия остаётся комедией, и подростки подростками (разве что уж до странного озабоченными в мире, где «еда — это новый секс», а сентениалы по статистике всё позже вступают в сексуальную жизнь), а традиционная смягчённость углов, когда все в итоге оказываются плюшевыми мишками (или геями, что то же самое), не повторяет ошибки сериала «Это мы», а действительно даёт разыграться и страстям, и конфликтам, и Джиллиан Андерсон позволяет наконец-то сыграть не холодную статую (даже в шикарном «Ганнибале» она такая). В общем, сериалу «Нетфликс» снова удалось то, что так редко удаётся его полнометражным проектам — стать действительно большим кино, на равных конкурирующим с завязшим в политкорректных драмах Голливудом.