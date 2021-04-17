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Ученик экзорциста, Седьмой день / Седьмой день

Трейлеры » Ужас! Рецензии в разделе Лучшие

Рецензия: Охотники за демонами

Роман КОРНЕЕВ, 17 апреля 2021
Рецензия

Фильм «Седьмой день» (или, у нас, «Ученик экзорциста») изначально предполагался такой серьёзной версией «Пастыря» — мутноватая церковь, наивный неофит, опытный экзорцист с трагедией за плечами, ну, и парочка демонов на фоне бытовой безнадёги с бытовыми убийствами и бомжами в рехабе под мостом. И именно в этом виде фильм выглядел максимально вторично, пусть и с Гаем Пирсом, и прошёл в прокате максимально незаметно.

Более того, именно в наиболее прямолинейной интерпретации само наличие в кадре формально главного героя вызывает большие вопросы — зачем он здесь. Стоит в сторонке, только и подталкивая новичка к действиям, а сам по кругу вспоминая тот давний неудачный экзорцизм. Воспринимается это так, будто звезду позвали сняться в паре сцен, но она решила почему-то остаться в кадре, ничего там толком не делая, помимо пары мотивирующих речуг. Скажет и снова отойдёт. Но удивительным образом именно отечественное гипер-локализованное название подсказывает, как на самом деле следует это понимать. И ученик экзорциста постепенно всё-таки занимает положенную ему по сюжету главную роль, переставая слушаться старшего и начиная понемногу прозревать.

И тут кино из второстепенного фан-фика на заданную тему обретает и свои зловещие смыслы, и иносказательную глубину (архиепископу, конечно, ни на ломаный цент больше не веришь), и визуальную новизну (кажется, так ловко допросную не обыгрывали даже в международном проекте Нетфликса «Преступник»), и внятные элементы хоррора, и, в конце концов, внятный детектив с приходящим мужчиной (хотя последний и дочёрта очевиден). В общем, фильм всё-таки через силу выбирается к вполне логичному финалу и... дьявольски его проваливает. Собственно, всё то, что после телефонного звонка, становится настолько банально и предсказуемо, что тут же вспоминаешь про ненужного Пирса, неловкую актёрскую игру всех подряд, начинаешь видеть все белые нитки, которыми шит сюжет и вообще тебе становится скучно, как и бывает, когда авторы оставили зрителя наедине с задолго до этого проданным финальным твистом, а второго твиста так и не вымучили.

Ученик экзорциста

Ученик экзорциста


 
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Название фильма: Ученик экзорциста
Оригинальное название: Seventh Day
Прокат в России фильма "Ученик экзорциста": 1 апреля 2021 года
Планы выпуска: 2021 год
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» Голливуд » Ужасы и мистика
О фильме "Ученик экзорциста":

Гай Пирс в хорроре о двух экзорцистах — опытном и новичке на пути в бездну, где добро и зло неразличимы.

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Ученик экзорциста, Седьмой день:

Ученик экзорциста, Седьмой день
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 2
трейлеры: 5

Рецензии и обзоры

Чернобыль: Покажи мне драму

Про виновников катастрофы Козловский за фильм говорит дважды. Оба раза коротко и смешно. Главный герой спрашивает, кто виноват, а ему отвечают, что какая разница. Действительно, какая разница

Ученик экзорциста: Охотники за демонами
Ученик экзорциста всё-таки занимает положенную ему по сюжету главную роль, переставая слушаться старшего и начиная понемногу прозревать

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