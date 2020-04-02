Рецензия: Зато сыграла хорошо

Гоша БЕРЛИНСКИЙ , 2 апреля 2020

Стюарт и Паттинсон когда-то с головой ушли ломать свои сумеречные образы, и оба там, среди авторского кино и нестандартных ролей, остаются до сих пор. Даже несмотря на заходы в «Бэтмена» или «Ангелов Чарли», хотя в каком-то смысле конкретно эти роли тоже не самые банальные. Но если у Паттинсона есть какое-то дикаприовское чутье на проекты, из-за чего буквально каждый его фильм — это событие, то у Стюарт это всегда спорные вещи, где она, тем не менее, вполне успешно доказывает (да уже доказала, что там), что она — отличная актриса. Но фильмы эти все равно обычно смотреть невозможно. Либо скучно. Либо они ненужные совсем.

«Сиберг» непонятно для кого снято. Это кино, которое начинает свою историю как будто на середине и само до конца не понимает, о чём оно. Какую мысль хочет донести? О каком конкретно конфликте? Сюжет — один из самых драматичных периодов жизни Джин Сиберг, знаковой актрисы Новой волны, когда она вернулась в Штаты и стала спонсировать леворадикальных борцов за права чёрных, за что превратилась в объект травли со стороны ФБР, которое специально ломало её карьеру и личную жизнь.

Но единственное, во что в итоге выруливают авторы — в мораль, что не нужно делать грязную работу, даже если она, условно, в интересах государства. У фильма не получается стать сильным политическим заявлением о праве на личную жизнь. Или политическим заявлением против расизма. При том, что кино про государственную слежку было бы кстати. У него не получился хороший портрет Сиберг, потому что непонятно, откуда в ней появилась такая нервозность и желание быть кем-то большим, чем актрисой. Зачем эти измены? Зачем такое отчаянное стремление лезть в петлю, несмотря на предупреждения? Она уже появляется такой, загруженной и потерянной, и дальше сюжет только рассказывает о том, как её довели до суицидальной депрессии. Даже сам перевоспитавшийся на этой истории детектив получился полупрозрачный, потому что непонятно, в чём разница между ним и его напарником. Почему он изменился, а тот — нет. Ну, он просто стал сочувствовать — это не так в жизни работает. Может быть, это должна была объяснить сцена скандала с детьми за ужином, но нет, в таком случае, там потерялись ещё какие-то сцены.

На вторых ролях много заметных актёров: Винс Вон, Маргарет Куэлли, Зази Битс, Иван Атталь, Энтони Маки, и все они стараются, но у каждого недописаны роли. Хотя чего ожидать, когда она недописана для главной актрисы. Про слежку, ломающую жизни и перевоспитывающую злодеев, лучше сказала «Жизнь других», а про Сиберг полезнее просто прочесть биографию.