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Трансформация, Прорыв / Прорыв
о фильме: рецензия | кадры: 10 | трейлеры: 2 | постеры: 2 | в ролях | афиша, билеты
Рецензия: Потрачено
Шейнберг всегда делал странное кино. Это ему помогло на «Секретарше» и это же его погубило на байопике про Диану Арбус. Понадобилось десять лет, чтобы он вернулся в режиссуру и снял «Трансформацию», но лучше бы он этого не делал.
Смотреть его новую картину не сложно, но скучно. Нуми Рапас в роли обычной матери-разведёнки внезапно хватают на пустой дороге и помещают в неуютную лабораторию. Неизвестные, но очень спокойные женщины и мужчины сначала грубо закручивают скотчем её голову, потом привязывают к столу и в конце концов начинают пытать пауками. Они говорят только загадками и обожают нюхать её кожу.
Шейнберг долгое время пытается ничего не рассказывать. Лишь незадолго до финала выясняется, кто все эти больные ублюдки и чего добиваются. Половину фильма Рапас валяется на столе, потеет и задаёт неправильные вопросы, а другую половину активно ползает по вентиляции, наблюдает дикие вещи и принимает неизбежное. Впрочем, суть происходящего понимаешь гораздо раньше неё, и до конца надеешься, что сценарий заканчивается твистом, который всё оправдает. Ведь должны как-то искупиться аж сорок минут прелюдии, мучительно плохие диалоги и, возможно, самый бредовый и неуклюжий процесс превращения в сверхчеловека в истории.
Но избитый сюжет Шейнберг приводит к самому банальному завершению, которое сейчас стыдно использовать даже такому постмодерну как «Американская история ужасов». Просто потому, что там его обыграли ещё в первом сезоне, и тему этим закрыли. История получилась очень оригинальная: мы проводили эксперименты, вывели новый вид, и ты теперь королева-матка. Конец. И ничего такого, что могло бы превратить эту пошлятину в искусство — ни натурализма и сюра Кроненберга, ни безупречного стиля Паноса Косматоса. Те двое делали реально экстремальное кино — у Шейнберга экстрим остался в его голове.
Название фильма: Трансформация
Оригинальное название: Rupture
Прокат в России фильма "Трансформация": 2 февраля 2017 года
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... » Ужасы и мистика
О фильме "Трансформация":
Мать-одиночку похищают ради экспериментов. Теперь она должна выбраться из лаборатории живой.
В ролях: Нуми Рапас, Петер Стормаре.
Режиссёр: Стивен Шейнберг.
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Трансформация, Прорыв:
Трансформация: Потрачено
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