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Трансформация, Прорыв / Прорыв

Трейлеры » Ужас! Рецензии в разделе Лучшие

Рецензия: Потрачено

Гоша БЕРЛИНСКИЙ, 2 февраля 2017
Рецензия
Трансформация

Шейнберг всегда делал странное кино. Это ему помогло на «Секретарше» и это же его погубило на байопике про Диану Арбус. Понадобилось десять лет, чтобы он вернулся в режиссуру и снял «Трансформацию», но лучше бы он этого не делал.

Смотреть его новую картину не сложно, но скучно. Нуми Рапас в роли обычной матери-разведёнки внезапно хватают на пустой дороге и помещают в неуютную лабораторию. Неизвестные, но очень спокойные женщины и мужчины сначала грубо закручивают скотчем её голову, потом привязывают к столу и в конце концов начинают пытать пауками. Они говорят только загадками и обожают нюхать её кожу.

Шейнберг долгое время пытается ничего не рассказывать. Лишь незадолго до финала выясняется, кто все эти больные ублюдки и чего добиваются. Половину фильма Рапас валяется на столе, потеет и задаёт неправильные вопросы, а другую половину активно ползает по вентиляции, наблюдает дикие вещи и принимает неизбежное. Впрочем, суть происходящего понимаешь гораздо раньше неё, и до конца надеешься, что сценарий заканчивается твистом, который всё оправдает. Ведь должны как-то искупиться аж сорок минут прелюдии, мучительно плохие диалоги и, возможно, самый бредовый и неуклюжий процесс превращения в сверхчеловека в истории.

Трансформация

Но избитый сюжет Шейнберг приводит к самому банальному завершению, которое сейчас стыдно использовать даже такому постмодерну как «Американская история ужасов». Просто потому, что там его обыграли ещё в первом сезоне, и тему этим закрыли. История получилась очень оригинальная: мы проводили эксперименты, вывели новый вид, и ты теперь королева-матка. Конец. И ничего такого, что могло бы превратить эту пошлятину в искусство — ни натурализма и сюра Кроненберга, ни безупречного стиля Паноса Косматоса. Те двое делали реально экстремальное кино — у Шейнберга экстрим остался в его голове.



 
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Название фильма: Трансформация
Оригинальное название: Rupture
Прокат в России фильма "Трансформация": 2 февраля 2017 года
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» Голливуд » Триллеры
        ... » Ужасы и мистика
О фильме "Трансформация":

Мать-одиночку похищают ради экспериментов. Теперь она должна выбраться из лаборатории живой.

В ролях: Нуми Рапас, Петер Стормаре.

Режиссёр: Стивен Шейнберг.

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Трансформация, Прорыв:

Трансформация, Прорыв
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 10
трейлеры: 2

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Трансформация: Потрачено
Привязанная к столу Нуми Рапас активно дёргается, потеет и задаёт неправильные вопросы, пока больные ублюдки пытают её пауками

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