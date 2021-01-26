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Беги, прячься, борись

Трейлеры » Криминальное Рецензии в разделе Лучшие

Рецензия: Да стреляй уже

Гоша БЕРЛИНСКИЙ, 26 января 2021
Рецензия

У «Беги, прячься, борись» сокрушительная критика и одновременно позитивные зрительные отзывы. Нужно было постараться, чтобы такое случилось с фильмом про стрельбу в школе, где обычно всё однозначно и предсказуемо.

А причина в том, что кино берёт острую социально-политическую тему, но в конечном счёте хочет быть развлечением. Обиженные школьники влетают на минивэне в школьную столовую и убивают кого попало, одновременно желая привлечь общественное внимание и рассказать про изъяны законов и школьных протоколов. Параллельно идут яркие эпизоды человеческой небрежности, несобранности или недоверия, из-за которых в таких ситуациях теряются важные минуты и множатся трупы, и кино больше похоже на скучную просветительскую политброшюру для показов самим школьникам, чем, собственно, на кино.

Но если пережить эту часть, то можно стать свидетелем, как «Крепкий орешек» и «В осаде» незаметно, но полностью перехватывают сюжет, и брошюра становится динамичным боевиком. Травмированная школьница с лицом и темпераментом молодой Дженнифер Лоуренс словно Джон Макклейн ползает по вентиляции, подкалывает подростков-террористов по рации и героически хромает по кампусу, спасая заложников. Где-то рядом на холме сидит батя Томас Джейн с охотничьим ружьём в роли плохо замаскированного бога из машины, а у главного террориста неожиданно выключается режим самоубийцы и включается режим мутного злодея с хитрым планом. План, впрочем, получился бессмысленным, несмотря на двойное дно. Лучше бы, например, они хотели ограбить сейф директора на самом деле, чтобы точно наверняка переснять классику.

Отсюда, вероятно, и плохая американская критика. Во-первых, это как смотреть на школьную постановку Шекспира, т.е. интересно, но не до конца серьёзно. Особенно, когда видел её в исполнении настоящих взрослых актёров. А во-вторых, фильм, поднимающий проблему скулшутинга, неожиданно с энтузиазмом показывает, как смелые батя с дочей решают проблемы с помощью оружия, и это нормально, потому что они, ну, наказывают злодеев. Око за око, закон Кольта, всё такое. Ведь проблема школьных шутингов, она в дурацких законах, протоколах и экономии на охранниках, а вовсе не в том, что у каждого есть в доме ружьё.

Беги, прячься, борись


 
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Название фильма: Беги, прячься, борись
Оригинальное название: Run Hide Fight
Планы выпуска: 2020 год
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О фильме "Беги, прячься, борись":

Томас Джейн в триллере про стрельбу в школе.

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Беги, прячься, борись:

Беги, прячься, борись
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 8
трейлеры: 1

Рецензии и обзоры

Беги, прячься, борись: Да стреляй уже
Ведь проблема школьных шутингов, она в дурацких законах, протоколах и экономии на охранниках, а вовсе не в том, что у каждого есть в доме ружьё

Душа: Я получил эту роль
Даже в развесёлом детсаду для нерождённых душ это по-прежнему история об учителе и пианисте, пусть и с аттракционами в виде говорящего котейки

Фрагменты женщины: Покажи мне драму
Кино помогает эмоционально прочувствовать чужую трагедию, но до конца не понятно, зачем это зрителю

Земля кочевников: В закат
Этот фильм не про несправедливость, этот фильм про путь. Путь, который предстоит пройти на всем, и путь этот можно пройти только в одиночестве

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