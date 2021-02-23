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Рыцари справедливости

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Рецензия: Деды

Гоша БЕРЛИНСКИЙ, 23 февраля 2021
Рецензия

«Рыцари справедливости» пограничны до того, что в них невозможно вычислить ни жанр, ни тональность. Грубо говоря, это «Пацаны» без суперсилы и харизматичных злодеев. Седеющие травмированные физически и морально мужики находят друг друга на фоне трагедии и решают найти лекарство в мести преступному синдикату, который, по иронии, как раз и называется Рыцари справедливости. Но сначала кино спрашивает, кто же тут настоящие рыцари, а потом — где же тут справедливость.

Оно жестит что в шутках, что в драме, и временами теряешься в том, что смешно или грустно. Это комедия положений, где неловко даже зрителю: сначала от шутки, потом от раскрывшейся человеческой трагедии, которой эта шутка, возможно, закончилась. Притом авторы явно не до конца понимали сами, что они делают, учитывая эпилог. Но они точно симпатизировали своим персонажам больше, чем стоит для полнометражного фильма.

Мадс в роли бескомпромиссного Бэтмена, окружённый прикольными фриками, в которых, наверное, можно узнать любую реальную компанию друзей-гиков за сорок, гораздо больше, чем история, в которую они все попадают. На самом деле истории практически нет, что само кино под конец использует как аргумент психотерапии. Боевик оказывается эффектным, но высосанным из пальца. Побегом от проблем. Два часа авторы больше увлекательно копаются в своих персонажах: выстраивают отношения, выкапывают травмы, транслируют через них зрителю, как справляться с комплексами и горем. Но делают это настолько хорошо, и самим им так персонажи нравятся, что в конце концов они выбирают милых котиков в свитерах вместо ещё одной жестокой шутки, и ты остаёшься не с опустошающей тебя моралью, а с чувством, что посмотрел пилот несуществующего сериала, и желанием продолжать.

Рыцари справедливости


 
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Название фильма: Рыцари справедливости
Оригинальное название: Riders of Justice
Прокат в России фильма "Рыцари справедливости": 18 февраля 2021 года
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О фильме "Рыцари справедливости":

Мадс Миккельсен в чёрной комедии о расследовании явно подстроенной железнодорожной катастрофы.

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Рыцари справедливости:

Рыцари справедливости
кадры из фильма: 13
трейлеры: 2

Рецензии и обзоры

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В итоге остаёшься не с опустошающей тебя моралью, а с чувством, что посмотрел пилот несуществующего сериала, и желанием продолжать

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