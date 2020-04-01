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Рик и Морти | Трейлеры
о сериале: рецензии: 2 | кадры: 22 | трейлеры: 13 | постеры | в ролях
Трейлер, сезон 4, вторая половина New :: 01.04.20
Название сериала: Рик и Морти
Оригинальное название: Rick and Morty
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О сериале "Рик и Морти":
Анимационный сериал Дэна Хармона и Джастина Ройланда о приключениях гениального учёного-алкоголика и его семьи.
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Рик и Морти:
Вне игры: Боже, как я пил
Вивариум: Тут пусто
Охота: Их борьба
Эмма: Файн арт
Патогены на экране: «Эпидемия», «Заражение», «Горячая зона»
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29 марта, воскресенье
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Патогены на экране: «Эпидемия», «Заражение», «Горячая зона» «Платформа», отзыв «Бладшот», рецензия «Вперёд», отзыв «Охота», отзыв «Побег из Претонии», отзыв «Эмма», отзыв «Шучу», отзыв «Джентльмены», рецензия «Вне игры», отзыв «Человек-невидимка», рецензия «Вивариум», отзыв «Мне это не нравится», отзыв «Авеню 5», отзыв