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Рик и Морти | Трейлеры

Трейлеры » Сериалы Рецензии в разделе Лучшие

Трейлер, сезон 4, вторая половина New :: 01.04.20


Все ролики сериала "Рик и Морти" (13)

 
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Название сериала: Рик и Морти
Оригинальное название: Rick and Morty
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О сериале "Рик и Морти":

Анимационный сериал Дэна Хармона и Джастина Ройланда о приключениях гениального учёного-алкоголика и его семьи.

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Рик и Морти:

Рик и Морти
постеры сериала: 1
кадры из сериала: 22
трейлеры: 13

Рецензии и обзоры

Вне игры: Боже, как я пил
Страдавший от алкоголизма, а потом и развода Бен Аффлек снялся в фильме про страдавшего от алкоголизма и развода бывшую спортивную звезду

Вивариум: Тут пусто
Героев запирают в идеальном доме над идеальными облаками и с ребёнком-пришельцем, но фильм интереснее пересказывать, чем его смотреть

Охота: Их борьба
Полчаса непонятно, какой жанр, и кто главный герой. Каждые пять минут всё меняется, чтобы в итоге стать злободневной сатирой

Эмма: Файн арт
Новая экранизация Джейн Остин иногда хочет быть фильмом Веса Андерсона и даже неплохо в этом справляется

Патогены на экране: «Эпидемия», «Заражение», «Горячая зона»
Главный эффект, который производит просмотр перечисленных фильмов и сериалов: ты понимаешь, что надо поскорее самоизолироваться
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Обновления
Трейлеры, кадры, постеры:

Рик и Морти, Rick and Morty
» Трейлер, сезон 4, вторая половина

Спутник
» Онлайн-трейлер

Я знаю, что это правда, I Know This Much Is True new
кадров: 1
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Джентльмены, Gentlemen
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