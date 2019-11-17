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Рик и Морти | Трейлеры
о сериале: рецензии: 2 | кадры: 22 | трейлеры: 12 | постеры | в ролях
Ролик Сыендука о русской озвучке New :: 17.11.19
Название сериала: Рик и Морти
Оригинальное название: Rick and Morty
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О сериале "Рик и Морти":
Анимационный сериал Дэна Хармона и Джастина Ройланда о приключениях гениального учёного-алкоголика и его семьи.
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Рик и Морти:
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15 ноября, пятница
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