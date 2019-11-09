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Рик и Морти | Трейлеры

Трейлеры » Сериалы Рецензии в разделе Лучшие

Титры, сезон 4 New :: 09.11.19

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Все ролики сериала "Рик и Морти" (11, из них 3 новых)

 
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Название сериала: Рик и Морти
Оригинальное название: Rick and Morty
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О сериале "Рик и Морти":

Анимационный сериал Дэна Хармона и Джастина Ройланда о приключениях гениального учёного-алкоголика и его семьи.

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Рик и Морти:

Рик и Морти
постеры сериала: 1
кадры из сериала: 22
трейлеры: 11

Рецензии и обзоры

Доктор Сон: Прикрываясь Кубриком

От Кубрика здесь немного отсылок в начале, чтобы увлечь, и миллион отсылок в конце, чтобы взбодрить. Весь финал, где показывают воссозданный отель «Стэнли», показывают как аттракцион

Король: Что мы здесь делаем
Чем больше вдумываешься в парадоксы, в которых кино копалось всё это время, тем более интересным, сложным и мудрым оно кажется

Новинки ноября: «Мидуэй», «Достать ножи», «Холодное сердце 2» и отечественное кино
Единственный по-настоящему значимый релиз ноября этого года стартует в самом его конце

Дитя погоды: Водный мир
Несмотря на погодный катаклизм и общую безнадёгу ситуации тут по известному рецепту «творится какая-то дичь, но все ведут себя, как плюшевые зайцы»

Верность: Одна ошибка, и ты ошибся
Фильм не критикует и не пытается учить, и максимум, о чём просит — это не закрываться друг от друга и больше разговаривать
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