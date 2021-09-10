Рецензия: Сезон 5: Самурай Рик

Роман КОРНЕЕВ , 10 сентября 2021

Пока Хармон и Ройланд продолжают изображать родителей в недосостоявшемся разводе, «Рик и Морти» остался на попечении их злым детишкам, которые сняли самый проходной, самый злобный и, как ни странно, самый информативный сезон со времён появления на свет Злого Морти. Да, серию за серией сценаристы сливают в унитаз просто потому что могут, развешанные по стенам космические гаубицы раз за разом стреляют в молоко, а самые интересные задумки или заканчиваются ничем (клоны-клоны-клонов убиты единственной — последней — ценой) или повисают в воздухе, вроде Самурая Рика, который был тщательно подготовлен, но оборван на ровном месте в угоду скорейшего возвращения в Цитадель.

Но, одновременно, загибайте пальцы — нам в нескольких сериях показывали драматическую гибель семейки, нам показали (предварительно скривив лицо через четвёртую стену) предысторию Рика Санчеса и Птичьей Личности, в конце концов, нам вернули Злого Морти и показали Взрослого Морти, но всё это ни к чему и ни за чем, в том смысле что всё равно основной хронометраж оказался оставлен желчным шуткам по повесточке и показному сексизму, который сериалу не идёт. В остальном же — Дитя Инцеста? Низачем. Отсылки к анимэ? Никчему. Даже вороны эти ну настолько классные, слиты целиком и полностью.

Плюс сезон как нарочно поделили на две неравные части — проходняк начала и сдвоенный финал, переставленный на сентябрь. И ты такой, о чём мы там говорили? Что там вообще было в основном сезоне? Никто уже не помнит. То есть концовка просто размазала своими ретконами всё, ранее снятое, но окончательно сделала и без того проходной основной сезон полной бессмыслицей, пустым филлером, который в итоге вообще не стоит просмотра.

Если в финале мы стираем мультивселенные и сбегаем в Мир-без-Рика, то зачем мы смотрели всё остальное? Да даже и полуфинал с воронами вычёркивается из канона единственной фразой, не говоря уже об анимэшной заставке, которая была бы прекрасна на любом другом фоне, но не таком. То есть нам как бы говорят, что следующий сезон будет ну совсем не такой, переосмысление, очередной реткон, но мы же знаем, что ничего такого не будет. Что Рик Санчес и Морти Смит снова объединятся, что бы там ни творилось в финале. Потому что иначе и быть не может, иначе нельзя будет продолжать язвительно пустословить по повесточке и шутить ниже плинтуса. Да? Или нет?