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Сопротивление

Трейлеры » Драма Рецензии в разделе Лучшие

Рецензия: Помним, скорбим

Гоша БЕРЛИНСКИЙ, 4 апреля 2020
Рецензия

Айзенбергу нужно что-то менять. Это прекрасно заметно на одновременном выходе «Вивариума» и «Сопротивления», двух абсолютно разных фильмов, где он абсолютно одинаковый. Он замечательно смотрелся в своём амплуа нервозного, но обаятельного задрота ещё лет пять назад, когда были «Ультраамериканцы», между обеими «Иллюзиями обмана», но всё равно. «Социальная сеть» была целых десять лет назад. Нельзя играть одну роль с небольшими вариациями столько времени. Это не делает даже Том Круз. Лекс Лютор в «Бэтмене против Супермена» всё-таки был прорывом для Айзенберга, но проект закрылся, и он вернулся к тому, на что смотреть уже скучно, и что порой банально не укладывается в роль.

Тут, конечно, ещё просчёт продюсеров и кастинг-директора, но в «Сопротивлении» Айзенберг с лицом около-тридцатилетнего играет молодого мима Марселя Марсо, который в реальной жизни на момент событий фильма был подростком. Тут же в кадре у него бородатый старший брат Алэйн, который в действительности был младшим братом. На финальных титрах кино посвящается еврейским и немного цыганским детям, которые пострадали от действий нацистов. В память о них. Но это вызывает странные чувства. Ведь есть хорошие байопики, которые лгут, и плохие, которые говорят правду, и даже в «Пианисте» можно найти выдуманные моменты, но «Сопротивление» без каких-либо веских причин меняет базовые биографические факты, а в конце позволяет себе сказать «Мы никогда не забудем». Конечно, имеются в виду убийства и преследование детей, но это всё равно двойные стандарты в отношении фактов и некая фальшь. Манипуляция.

В «Сопротивлении» вообще много манипулируют, потому что однажды кино начинает рассыпаться на фрагменты, и авторы, в какой-то момент это поняв, стали связывать их человеческими страданиями. А всё потому, что формально снимали про спасение детей, но кому-то показалось, что будет лучше впихнуть сюда многолетнюю диверсионную войну евреев-повстанцев против бесчеловечного гестаповца. С погонями, пытками и стрельбой. Даже если допустить, что какие-то сцены не сняли или не вставили, как это часто бывает, «Сопротивление» всё равно пыталось усидеть на двух стульях.

А то, что историю поместили в ненужную рамку с Эдом Харрисом, который зачем-то рассказывает её перед сотнями американских солдат, лишь убеждает, что создавался фильм в хаосе, без идеи и цели. А лишённое нерва, без твёрдой режиссёрской руки, в объективе равнодушной неизобретательной камеры и с неверным кастингом кино в память о чём-то обязательно забудут. Такая ирония.

Сопротивление


 
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Название фильма: Сопротивление
Оригинальное название: Resistance
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        ... » Драмы
О фильме "Сопротивление":

Джесси Айзенберг в военной драме времён Второй мировой.

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Сопротивление:

Сопротивление
кадры из фильма: 1
трейлеры: 1

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