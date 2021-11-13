Рецензия: Код красный

Роман КОРНЕЕВ , 13 ноября 2021

По мере освоения «Нетфликсом» жанра масштабного полукомедийного боевика тамошние продюсеры усвоили одну простую максиму — всё уже придумано, осталось это удачно спародировать. И для этого не обязательно нанимать именитых режиссёров и опытных сценаристов. Достаточно взять скучающих во время ковида актёров в их уже готовых образах и поместить их в сто раз обыгранные ранее Голливудом ситуации, для веса досыпав смешных шуток. Так и появилось «Красное уведомление».

Трое непримиримых врагов — Дэдпул, Хоббс и Чудо-женщина в образе двух суперворов и одного суперкопа весело гоняются друг за другом и яйцами Клеопатры (не спрашивайте), попутно отвешивая друг дружке тумаки и зло подшучивая над коллегами по борьбе. Что это перед нами? Рип-офф друзей Оушена? Хоббс и Шоу без тачек? (Подсказка: тачка в одном эпизоде всё-таки будет, так что авторы явно знают, на что снимают пародию.) Марвел без суперспособностей? (Но неубиваемость местных героев будет вполне марвеловская.) Сложно сказать, потому что это всё на свете.

Тут похищают, устраивают сложносочинённые погони, сбегают из русской тюрьмы (учитывая, что фильм снят заранее, будем считать это за совпадение), пародируют Кубрика (на этот раз точно осознанно, фраза «с широко закрытыми глазами» произносится в кадре), дерутся при помощи древнего оружия (привет, DC), ну и самое главное — устраивают сеанс затяжного броманса в стиле «Телохранителя киллера» с шутками про развод и «я хочу детей». На последнем в итоге и держится всё кино, тем более что у всех персонажей были проблемы с папой. Интересно ли это всё смотреть? Интересно. Интересно и забавно. Есть ли в этом хоть капля новизны? Ничуть не бывало. Можно ли продолжать так же до бесконечности? А вот тут — только время покажет.