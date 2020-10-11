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Воспитанные волками | Трейлеры
Трейлер New :: 11.10.20
Название сериала: Воспитанные волками
Оригинальное название: Raised by Wolves
Планы выпуска: 2020 год
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О сериале "Воспитанные волками":
Ридли Скотт представляет снятый в стилистике «Чужого: Завет» фантастический сериал о двух андроидах, которые должны после тотальной войны возродить фракцию атеистов, вырастив их из эмбрионов на другой планете. Но что-то идёт не так, все дети кроме одного последовательно умирают, а на планету прилетает ковчег фракции солнцепоклонников. Сам Ридли Скотт стал режиссёром первых двух серий.
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Воспитанные волками:
Пацаны: Сезон 2: Борцы и дети
Честный вор: Рыжий, честный, влюблённый
Гнездо: Нищета и собаки
Кто не спрятался: Нервное
Ещё по одной: Побег откладывается
10 октября, суббота
9 октября, пятница
8 октября, четверг
7 октября, среда
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