Бокс-офис США: «Джуманджи 2» возглавляет уикенд Суперкубка Заокеанский прокат на фоне Суперкубка традиционно дал слабину, однако в этом сезоне широкопрокатных премьер не случилось вовсе...

Квентин Тарантино ищет актёра на роль Романа Полански Квентин Тарантино занят поисками актёра на роль Романа Полански, который станет одной из ключевых фигур в его девятом фильме...