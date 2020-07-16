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Проект Сила | Трейлеры
о фильме: кадры | трейлеры | постеры: 2 | в ролях
Трейлер New :: 16.07.20
Название фильма: Проект Сила
Оригинальное название: Project Power
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» Голливуд » Кинокомиксы
О фильме "Проект Сила":
Джейми Фокс, Джозеф Гордон-Левитт в комиксе «Нетфликс» о том, как на улицах Нового Орлеана появились таблетки, дающие потребителю пять минут случайной суперсилы.
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